La desarrolladora Awaceb y la publisher Kepler Interactive lanzaron hoy Tchia, un juego de aventura inspirado en la isla de Nueva Caledonia. Se trata de un "sandbox bañado en sol que invita a los jugadores a escalar, deslizarse, nadar y navegar en un hermoso mundo abierto", tal como explican sus creadores.

"Cuando los jugadores inician esta gran aventura, Tchia, la heroína del juego, se encuentra en circunstancias precarias. Su padre es secuestrado por Meavora, el tirano gobernante del archipiélago, y su hogar es invadido por los Maano, hordas de temibles enemigos que siguen al gobierno", cuentan en un comunicado.

Desde Bolavip Gamer tuvimos la oportunidad de probar Tchia antes de su lanzamiento. En nuestras primeras impresiones, lo que más nos llamó la atención es la libertad que se le da al jugador. Tchia tiene el poder de tomar el control de casi cualquier objeto o animal que se encuentre, lo cual desbloquea nuevos movimientos y habilidades.

El juego tiene un gran enfoque en el movimiento de Tchia, que puede atravesar el mapa usando palmeras para impulsarse. Además de esto puede hacer uso de distintos elementos como una honda y un ukelele. El combate es dinámico y consiste en usar elementos del entorno para nuestra ventaja.

Por otro lado, Tchia destaca mucho con su dirección de arte y estética que siempre toma como base la cultura de Nueva Caledonia. Es una interesante mezcla de elementos al estilo The Legend of Zelda: The Wind Waker, y también con cosas de Grand Theft Auto, en el sentido de que podemos explorar un mundo abierto y participar en actividades en un gigante sandbox.

Tchia ya está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC a través de Epic Games Store. También se puede conseguir mediante la suscripción PS Plus Deluxe.