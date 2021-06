Tell Me Why, de los creadores de Life is Strange, será gratis durante junio

Con motivo de celebrar junio, el mes del orgullo LGBT, el estudio DONTNOD está dando gratis Tell Me Why, su juego más reciente. Se trata de una aventura episódica centrada en la narrativa, por parte de los creadores de Life is Strange.

Desde el 1 hasta el 30 de junio de 2021, Tell Me Why será gratis para descargar en las consolas de Xbox y PC a través de Steam y Microsoft Store. Quienes lo reclamen tendrán acceso a él para siempre.

Tell Me Why cuenta la historia de Tyler y Alyson Ronan, un par de hermanos gemelos que tienen una habilidad sobrenatural para comunicarse entre ellos a través de telepatía. El jugador debe descubrir el misterio detrás de la trágica muerte de su madre.

El juego trata con temáticas LGBT, específicamente a través de Tyler, quien es un personaje transgénero. DONTNOD contrató a un actor trans para prestar su voz a Taylor, y se encargaron de que sea representado debidamente a través del juego.

