PSG le pone nuevo precio a William Pacho ¿lo paga el Real Madrid?

William Pacho se ha consolidado como uno de los mejores defensores de Europa y como es de esperarse ya hay gigantes mundiales que lo sondean. El PSG toma recaudos y le puso un nuevo precio al ecuatoriano.

William Pacho está cotizado ahora en 70 millones de euros, ubicándose en el top 8 de los defensas más caros. Claro que con el nivel mostrado, el campeón de Champions seguro le pondrá una cláusula cercana a los 100 millones de euros.

El ecuatoriano firmó un primer contrato hasta el 2029, pero seguramente le renovarán, más aún con la posible salida de Marquinhos al final de temporada. El Real Madrid sondeó a Pacho con miras a un nuevo central.

El PSG pagó 40 millones de euros al Eintracht Frankfurt de Alemania hace dos temporadas y en un año ya ganó el sextete incluyendo la UEFA Champions League en 2025.

En toda la temporada, William Pacho ya ha jugado con el PSG un total de 28 partidos, siendo uno de los más regulares de toda la plantilla. Lleva 2 goles. Estuvo en cancha poco más de 2.300 minutos. Uno de los jugadores más regulares en el curso.

El valor de mercado de William Pacho

William Pacho tiene actualmente un valor de mercado de 70 millones, siendo uno de los defensas más caros del mundo. El tricolor está muy cerca de llegar a un acuerdo con su club para renovar el contrato por las siguientes 4 temporadas y mejorar su salario.

Publicidad

Publicidad

ver también Emelec sumará otro fichaje extranjero ¿llega para el Clásico del Astillero?

William Pacho – Marquinhos, dupla PSG.

En resumen