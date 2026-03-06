Los 20 futbolistas que sorprendieron en un Mundial y pasaron al olvido

El Mundial es un escenario capaz de fabricar héroes relámpago. Íconos momentáneos que brillan con una intensidad tan fuerte como fugaz. Y así como algunos transforman ese impulso en carreras legendarias, otros se diluyen con el paso del tiempo, atrapados entre lesiones, decisiones erróneas, falta de continuidad o simplemente por no poder repetir aquel nivel mágico.

Son jugadores que, por un mes, se convierten en figuras globales. Se iluminan durante la Copa, pero cuando se apagan las grandes luces, vuelven a una realidad mucho más terrenal. En este ranking reunimos a 20 futbolistas que encendieron la Copa del Mundo para luego desaparecer del radar, protagonistas de historias asombrosas, inolvidables e irrepetibles. Descubre los casos más emblemáticos:

Ronald Gómez (Costa Rica, 2002)

Ronald Gómez llegó a Corea-Japón 2002 como un delantero conocido en Centroamérica, pero lejos del radar internacional. Sin embargo, el Mundial lo encontró en estado de gracia: potencia, liderazgo y goles claves que potenciaron a una Costa Rica que sorprendió con su propuesta ofensiva. Para muchos fue una de las grandes apariciones del torneo, un atacante que parecía listo para dar un salto a Europa y construir una carrera más visible.



Pero aquel impulso nunca se transformó en algo más. Después de la Copa, su recorrido se volvió errático, saltando entre clubes de regiones menores sin lograr continuidad ni exposición. Su nombre quedó asociado casi exclusivamente a aquel Mundial en el que brilló durante un mes intenso, antes de volver a un perfil bajo que contrastó con lo que pudo haber sido un salto definitivo.

Siphiwe Tshabalala (Sudáfrica, 2010)

El zurdazo de Tshabalala en el partido inaugural del Mundial 2010 es uno de los goles más recordados de las últimas décadas: potencia, precisión y un estallido emocional que recorrió todo el planeta. Durante esa Copa, el mediocampista sudafricano mostró energía, despliegue y carácter, convirtiéndose en uno de los símbolos del anfitrión y en una figura inesperada para millones de espectadores.



Pero, más allá de ese impacto global, su carrera nunca despegó hacia el gran escenario internacional. Permaneció en el fútbol sudafricano la mayor parte de su vida profesional, con un rendimiento correcto, pero lejos de las expectativas que generó su aparición mundialista. Aquel gol inolvidable terminó siendo el capítulo más glorioso de una trayectoria que jamás volvió a tener la misma exposición.

Ante Rebić (Croacia, 2018)

Rusia 2018 fue el torneo que catapultó a Rebić al escenario global. Su intensidad, su presión constante y su gol ante Argentina en la fase de grupos lo posicionaron como una pieza clave en la Croacia subcampeona del mundo. Potencia física, despliegue y personalidad: tenía todos los elementos para convertirse en un extremo de referencia en Europa.



Pero después del Mundial, su carrera se volvió irregular. Tras un buen inicio en el Eintracht Frankfurt, su paso al Milan no consolidó expectativas y terminó perdiendo protagonismo hasta quedar relegado en la consideración. Hoy, su trayectoria parece haber quedado atrapada entre lo que prometió en 2018 y lo que realmente nunca pudo sostener en los años posteriores.

Papa Bouba Diop (Senegal, 2002)

El mediocampista senegalés quedó inmortalizado en la historia del Mundial por marcar el gol que derrotó al campeón defensor, Francia, en el partido inaugural de 2002. Su despliegue físico, su capacidad para recuperar y su impacto en el medio hicieron que Senegal fuera una de las sorpresas del torneo, llegando hasta cuartos de final. Diop parecía listo para convertirse en un referente africano en Europa.



Pero su recorrido posterior nunca alcanzó ese nivel de influencia. Pasó por clubes como Fulham, Portsmouth o West Ham, con participación intermitente y sin lograr un salto definitivo a equipos más grandes. Aquella Copa del Mundo siguió siendo su punto máximo de visibilidad, un recuerdo potente que contrastó con una carrera que se fue diluyendo con el tiempo.

Benjamin Pavard (Francia, 2018)

El lateral francés fue una de las grandes revelaciones de Rusia 2018, especialmente por su inolvidable golazo de volea ante Argentina, elegido el mejor tanto del Mundial. Su despliegue, su capacidad para cubrir toda la banda y su madurez en momentos calientes lo convirtieron en una aparición luminosa dentro de un campeón del mundo lleno de estrellas. Todo indicaba que Pavard daría el salto definitivo hacia la élite como uno de los laterales más completos de su generación.



Sin embargo, su carrera tomó un rumbo menos ascendente del esperado. En el Bayern Múnich alternó titularidades y bajones, lejos del nivel mostrado en la Copa, y su posterior llegada al Inter lo encontró sin la explosión ni el protagonismo que muchos imaginaban tras aquel Mundial. El recuerdo de Pavard sigue asociado más a su instante mágico en Rusia que a una consolidación prolongada en el máximo nivel.

Youssef En-Nesyri (Marruecos, 2022)

En-Nesyri fue una de las grandes figuras de la histórica Marruecos semifinalista de Qatar 2022. Convirtió dos goles decisivos, incluido el que eliminó a Portugal en Cuartos de final, y se convirtió en un símbolo del esfuerzo y la eficacia marroquí. Su salto, potencia y oportunismo lo posicionaron como un delantero listo para dar un salto a clubes más grandes que el Sevilla.



Pero tras el Mundial, su rendimiento volvió a entrar en la irregularidad que marcaba su carrera. No logró mantener un nivel sostenido en La Liga y perdió impacto en el frente internacional. A pesar de su rol crucial en la campaña más grande del fútbol africano, su trayectoria posterior quedó lejos del aura que generó durante aquel mes inolvidable en Qatar.

Bryan Ruiz (Costa Rica, 2014)

Brasil 2014 fue el pico absoluto de Bryan Ruiz, capitán de la histórica Costa Rica que rompió todos los pronósticos y alcanzó los Cuartos de final. Su técnica, pausa y liderazgo lo pusieron en la mira del planeta, consolidándolo como un enganche fino que podía competir de igual a igual contra potencias europeas. Ese Mundial parecía la plataforma perfecta para que regresara a un club grande del continente.



Sin embargo, la carrera posterior de Ruiz no acompañó ese impacto. Tras un breve paso por el Fulham, su producción se apagó y terminó alternando entre ligas de menor nivel, sin volver a acercarse al futbolista que había maravillado en Brasil. Su nombre quedó ligado para siempre a aquella proeza mundialista, un brillo que nunca logró replicar en el resto de su trayectoria.

Robert Vittek (Eslovaquia, 2010)

Vittek fue el protagonista una de las actuaciones más sorprendentes de Sudáfrica 2010, anotando cuatro goles y quedando entre los máximos artilleros del torneo. Su doblete ante Italia, que dejó fuera al campeón defensor, lo convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial. Parecía el punto de partida para un salto a ligas más competitivas y a un reconocimiento mayor en Europa.



Pero ese impulso nunca llegó. Tras la Copa, Vittek pasó por ligas menores como Turquía, Alemania y Japón, sin asentarse ni acercarse al delantero que había maravillado en la Copa del Mundo. Su carrera se fue apagando lentamente, mientras su nombre permaneció ligado casi exclusivamente a aquella actuación mundialista tan inesperada como irrepetible. En 2019 se retiró en Slovan Bratislava.

Enner Valencia (Ecuador, 2014)

Brasil 2014 fue el gran escenario donde Enner Valencia irrumpió con fuerza, marcando tres goles en fase de grupos y convirtiéndose en la principal arma ofensiva de Ecuador. Su potencia aérea, su velocidad y su oportunismo lo transformaron en una de las sorpresas del torneo, lo que rápidamente despertó el interés de clubes europeos. Esa actuación parecía el inicio de una carrera destinada a consolidarse en ligas top.



Sin embargo, su trayectoria tomó un rumbo más errático. Si bien pasó por West Ham y Everton, nunca logró afianzarse como delantero referencia en la élite, y terminó recayendo en ligas menos competitivas como México, Turquía o Qatar. Enner se transformó en un ícono de su selección, pero su impacto global jamás volvió a acercarse a aquel Mundial donde pareció tocar el cielo.

Ahn Jung-hwan (Corea del Sur, 2002)

Ahn Jung-hwan se convirtió en héroe nacional en Corea-Japón 2002 gracias a su gol de oro ante Italia, una de las sorpresas más resonantes en la historia de los Mundiales. Su velocidad, su capacidad para desequilibrar y su personalidad para asumir momentos de presión lo volvieron un símbolo de aquella selección que alcanzó semifinales, un logro impensado antes del torneo. En ese momento, parecía inevitable que su actuación lo catapultara hacia un club europeo grande.



Pero el Mundial también marcó el comienzo de su declive. Tras ese gol histórico, Perugia —el club italiano donde jugaba— rescindió su contrato en medio de un escándalo, y Ahn no volvió a encontrar estabilidad. Pasó por Japón, Alemania y ligas menores sin recuperar su nivel, y su carrera se fue diluyendo lejos de los grandes focos. Su nombre sigue siendo sinónimo de la gesta surcoreana, pero también de un caso emblemático donde el pico mundialista no se tradujo en un crecimiento sostenido.

Asamoah Gyan (Ghana, 2010)

Protagonizó una de las historias más emocionantes y dolorosas de Sudáfrica 2010. Fue el líder ofensivo de Ghana, autor de tres goles, incluido un derechazo inolvidable ante Estados Unidos que clasificó a su país a los cuartos de final por primera vez en la historia. Aunque su carrera quedó marcada para siempre por el penal errado en el último minuto de la prórroga ante Uruguay, una escena que lo colocó en la memoria colectiva del Mundial.



Tras aquella Copa, Gyan parecía listo para instalarse en la elite europea, pero su camino tomó un giro inesperado: aceptó una millonaria oferta del Al-Ain en los Emiratos Árabes, lejos del foco competitivo. Más tarde pasó por China y Turquía, siempre manteniendo su rol de ídolo ghanés, pero muy lejos de la relevancia internacional que insinuaba en 2010. Para muchos, su pico mundialista fue tan brillante como breve, una oportunidad que hubiera podido cambiar su destino deportivo si la historia hubiese terminado de otro modo.

Julio César (Brasil, 2014)

Julio César llegó a Brasil 2014 en un momento complejo de su carrera, lejos de los grandes focos tras finalizar su ciclo en Inter y en pleno descenso competitivo en clubes. Pero durante la Copa, el arquero brasileño renació de manera impactante: fue decisivo en los Octavos de final contra Chile, donde contuvo dos penales y se transformó en el héroe de un país que respiraba al borde del colapso. Su experiencia, templanza y liderazgo reactivaron su figura ante los ojos del mundo.



Sin embargo, aquel resurgimiento fue tan intenso como pasajero. Tras el Mundial, firmó por el Benfica, pero ya sin el brillo de sus mejores años, alternando titularidades y bajones hasta su retiro. Su camino muestra un contraste marcado por haber salvado a Brasil, pero con una etapa final de carrera en retroceso. Su Mundial fue el último gran destello antes de apagarse definitivamente.

El Hadji Diouf (Senegal, 2002)

El Hadji Diouf salió de Corea-Japón 2002 como una de las grandes sensaciones de la Copa del Mundo. Fue el motor ofensivo de la histórica Senegal que llegó hasta cuartos, protagonista del triunfo ante Francia y figura constante por su gambeta, potencia y agresividad en ataque. Sus actuaciones lo llevaron a ser considerado uno de los delanteros más prometedores del continente africano, al punto de que el Liverpool pagó una cifra importante para ficharlo apenas terminado el torneo.



Sin embargo, ese salto a la élite nunca fue lo que se esperaba. Diouf tuvo un paso decepcionante por el Liverpool, donde apenas convirtió goles y más bien fue noticia por conflictos internos y problemas disciplinarios. Desde allí su carrera tomó un camino descendente, con pasos por Bolton, Sunderland, Blackburn y equipos menores sin recuperar jamás el brillo mundialista. Con el tiempo, terminó siendo recordado más por los contrastes de su carrera que por los méritos que lo llevaron a la cima durante aquel inolvidable Mundial.

Sergio Goycochea (Argentina, 1990)

La historia de Goycochea en Italia 1990 es una de las más cinematográficas que recuerde un Mundial. Arrancó como suplente de Nery Pumpido, pero tras la lesión del titular se transformó en el héroe inesperado de una Argentina que fue avanzando a puro sufrimiento. Con dos tandas de penales épicas, ante Yugoslavia y luego frente a Italia en un ambiente completamente adverso, Goyco se convirtió en un fenómeno global. Su temple, su intuición y su personalidad hicieron que, por un mes, fuese considerado uno de los mejores arqueros del mundo.



Sin embargo, su carrera posterior nunca logró replicar ese nivel extraordinario. Más allá de pasos correctos por Racing, River o Vélez, jamás alcanzó una estabilidad que lo instalara en la élite internacional. Su figura quedó indisolublemente asociada a aquel Mundial donde tocó la cima sin haberla buscado.

Kleberson (Brasil, 2002)

Kleberson fue una de las piezas más inesperadas en la Brasil campeona de 2002. Scolari lo tiró a la cancha en los momentos decisivos y el mediocampista respondió con personalidad, despliegue y equilibrio, brillando particularmente en la final ante Alemania. Su capacidad para recuperar, conducir y jugar simple lo transformó en una sorpresa táctica clave del equipo, al punto de ganarse el interés inmediato del Manchester United tras la Copa. Era visto como un volante moderno y preparado para dominar el fútbol europeo.



Pero el salto al United terminó siendo un punto de quiebre. Las lesiones, la adaptación al ritmo británico y la competencia interna lo relegaron rápidamente, y su paso por el club inglés fue breve y decepcionante. Después de eso, su carrera entró en un declive constante, con pasos discretos por Besiktas, Flamengo y la liga de Estados Unidos. Su caso sigue siendo uno de los más claros de una estrella mundialista efímera.

Guillermo “Memo” Ochoa (México, 2014)

El mundo conoció definitivamente a Memo Ochoa en Brasil 2014, gracias a una actuación monumental ante Brasil en Fortaleza, donde acumuló seis atajadas decisivas y protagonizó una de las mejores exhibiciones de un arquero en la historia reciente de los Mundiales. Sus reflejos felinos, sus reacciones de videojuego y su temple convirtieron en un fenómeno global. México encontró en él a un símbolo de resistencia, y el público lo elevó al estatus de héroe inesperado.



Sin embargo, ese impacto mundialista no se tradujo en un salto a la elite europea. Tras el torneo, Ochoa firmó con Málaga, pero jugó poco, luego pasó por Granada y Standard Lieja sin consolidarse como arquero top. Cada cuatro años volvía a brillar en un Mundial —algo casi místico en su figura—, pero el nivel en sus clubes lo mantuvo lejos de la élite. Un arquero gigantesco en citas mundialistas cuyo rendimiento diario no logró sostener ese mito.

Denís Chéryshev (Rusia, 2018)

Chéryshev pasó de ser suplente en el debut de Rusia 2018 a transformarse en uno de los nombres propios del torneo. Entró por lesión, marcó dos goles en el partido inaugural, sumó otro ante Egipto y después firmó un verdadero golazo ante Croacia en Cuartos, alcanzando un total de cuatro tantos en la Copa. Su zurda, su atrevimiento y su capacidad para aparecer en momentos decisivos lo convirtieron en el inesperado ídolo de la selección anfitriona.

Pero tras el Mundial, su carrera regresó rápidamente a la irregularidad habitual. Entre lesiones recurrentes y falta de continuidad, en su paso por Villarreal y Valencia nunca terminó de despegar, y terminó saliendo del radar europeo sin alcanzar el estatus que muchos imaginaron para él durante el Mundial. El contraste fue claro: Chéryshev tuvo un Mundial de estrella, pero el resto de su trayectoria nunca acompañó esa versión deslumbrante.

Rüştü Reçber (Turquía, 2002)

Rüştü fue una de las imágenes más fuertes del Mundial 2002: cara pintada, mirada intensa y reflejos descomunales. El arquero turco sostuvo a su selección en momentos críticos y fue figura en partidos clave, especialmente en el triunfo sobre Japón y en la semifinal frente a Brasil. Sus atajadas y su liderazgo lo convirtieron en uno de los mejores porteros del torneo, pieza vital para que Turquía terminara en un histórico tercer puesto. En ese mismo año fue premiado como el mejor guardameta del mundo.



Ese impacto le valió un traspaso al Barcelona, donde se esperaba que diera el salto definitivo al máximo nivel europeo. Pero su estadía en el club catalán fue breve y decepcionante: jugó muy poco, no logró adaptarse y perdió rápidamente la titularidad. Tras ese episodio, regresó al fútbol turco, donde mantuvo un recorrido correcto, pero lejos del estatus que insinuaba tras el Mundial. Su nombre quedó para siempre ligado a su actuación mundialista, un pico inolvidable que no pudo sostener.

André Schürrle (Alemania, 2014)

Schürrle fue uno de los héroes silenciosos del campeón mundial en Brasil 2014. Su influencia como suplente fue determinante: aportó energía, goles y asistencias, incluido un doblete ante Brasil en el histórico 7-1 y el célebre pase gol a Mario Götze en la final contra Argentina. Durante aquel torneo mostró una versatilidad y una madurez que lo colocaron como una de las piezas más valiosas de Joachim Löw.



Pero su carrera tomó un giro inesperado tras la Copa. Entre lesiones, irregularidad y cambios de club, nunca logró sostener el nivel mostrado en Brasil. Pasó por Chelsea, Wolfsburgo, Dortmund y otros préstamos sin continuidad antes de anunciar su retiro prematuro a los 29 años, una decisión que reveló su desgaste mental y su distanciamiento del fútbol profesional. Schürrle tocó el cielo en 2014, pero su trayectoria posterior lo terminó convirtiendo en un héroe mundialista que desapareció rápido.

Salvatore “Toto” Schillaci (Italia, 1990)

Si hay un caso que define la idea de estrella fugaz en un Mundial, ese es el de Toto Schillaci. Llegó a Italia 1990 casi como anónimo, suplente y con expectativas moderadas. Pero en cuestión de días se convirtió en la sensación absoluta de la Copa: marcó seis goles, fue el máximo artillero del torneo y ganó el premio al mejor jugador del Mundial. Su temperamento, oportunismo y capacidad para aparecer en momentos decisivos lo transformaron en un fenómeno social en su propio país. Nadie tuvo un ascenso tan vertiginoso en tan poco tiempo.



Pero el sueño duró poco. Schillaci nunca logró sostener ese nivel en Juventus ni en Inter, y su carrera se fue apagando hasta terminar en el fútbol japonés cuando todavía tenía años de competencia por delante. Su nombre quedó inmortalizado en un solo torneo, en un mes perfecto e irrepetible que no encontró continuidad en el resto de su trayectoria. Schillaci es el símbolo máximo del futbolista que se volvió leyenda mundial… y que desapareció a la misma velocidad.