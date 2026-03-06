Mientras Mastantuono cobra 3.5 millones de euros, este es el sorprendente salario de Nico Paz en Como

Nico Paz no solo es una de las estrellas del Como por su rendimiento en el césped. También lo es por lo poco que le cuesta año a año al equipo de Cesc Fábregas en la Serie A de Italia. Mientras Franco Mastantuono cobra 3.5 millones de euros, este es el sorprendente salario de el ex Real Madrid en el norte del Calcio.

Concretamente y según los apuntes de medios como Gazzetta dello Sport o Corriere dello Sport, el sueldo de Nico Paz en Como no supera el millón de euros anual. Unos apuntan a 600.000 euros, otros a los 983.000 y la conclusión es clara: es un auténtico regalo para la gran revelación del Calcio. Mensualmente y en el peor de casos, le sale por cada mes a su club un total de 81.000 euros.

Situación diferente a la de un Franco Mastantuono que ya es bañado en oro por Madrid. 3.5 millones de euros anuales sería su sueldo en una casa blanca donde Nico Paz volverá en verano salvo giro de 180 grados. Por cada 30 días de servicio, el ex River Plate supone un gasto de 291.000 euros que eso sí, se queda lejos de los contratos más altos de la entidad de España. Veremos si a partir de julio los vemos juntos en el Santiago Bernabéu.

”Todavía no lo sé, porque hay muchas cosas. Yo solo pienso en jugar acá en Como tranquilo, en ganar todo lo que podamos, en estar lo más arriba posible en la tabla de posiciones de la liga y en ir partido a partido”, reflexiones de Nico Paz meses atrás al ser consultado por la posibilidad de volver a Madrid. Recordemos que ya ganó ahí y con Carlo Ancelotti, títulos de LaLiga, Champions League y Supercopa de España.

Mastantuono triplica el sueldo de Nico Paz en Como: GETTY

De momento Como festeja su nivel. Los de Fábregas marchan quintos en la tabla general con 48 puntos en 27 fechas. Solo Roma con 51 le sacan de la próxima Champions League al conjunto de un lago donde Nico Paz se ha convertido en líder total. El 10 argentino, pese a su mínimo sueldo, suma ya un total de 10 goles y 6 asistencias en 28 partidos de esta campaña. Por seguir las comparaciones, Mastantuono en Madrid solo tiene 3 goles y 1 asistencia en 25 choques oficiales desde junio.

Real Madrid tendrá hueco para un gran contrato de Nico Paz

Entre 9 y 11 millones de euros debe pagar la casa blanca por su regreso en verano. Una suma irrisoria para una economía como la de los blancos, así como una obligación por el momento deportivo del equipo. Además de esto, varios contratos fuertes se irán del club y permitirán a Nico subir en cuanto a sueldo se refiere.

David Alaba con 11 millones de euros netos, Antonio Rudiger con 7 millones o Dani Cravajal con 5 millones son contratos que de momento terminan en junio. El austriaco es baja segura para la siguiente campaña, el lateral poco a poco llega a ese destino y solo habría dudas grandes con el teutón. Nico Paz regresará a Real Madrid y hay hueco de sobra en la economía blanca par incluirle en su plantilla.

Datos claves

