Vuelve PlayStation Indies: hasta 75% OFF en Disco Elysium, Hellblade, y más

Sony anunció el regreso de una de sus ofertas más populares: PlayStation Indies, que trae hasta un 75% de descuento en espectaculares juegos independientes. La promoción se puede aprovechar en títulos de PS4 y PS5.

Algunos de los juegos destacados que se pueden encontrar a un precio más que accesible son: Risk of Rain 2 a 60% OFF; Dead Cells a 40% OFF; Spelunky 2 a 40% OFF; The Pathless (PS4 y PS5) a 30% OFF; y Hellblade: Senua's Sacrifice a 70% OFF.

Quizás una de las ofertas que más vale la pena aprovechar es la de Disco Elysium - The Final Cut a 30% OFF, que lo deja a U$S27,99. Se trata de la versión definitiva del fantástico RPG, que fue nombrado por muchos medios como de lo mejor que salió en 2019.

Tendrás hasta el 18 de junio para adquirir indies en descuento en PS Store, lo cual puedes hacer en este enlace. Recordamos que los precios pueden variar dependiendo del país en el que te encuentres.

