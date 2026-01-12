“Un completo desastre”: El director deportivo de Wolfsburgo explota tras el gol de Luis Díaz

El primer partido oficial del año y Luis Díaz sigue encendido. ¡Qué llegue ya el Mundial! El extremo de Bayern Múnich fue el gran responsable con un gol y dos asistencias que Primin Schwegler, director deportivo de Wolfsburgo, explotara tras la victoria por 8 a 1.

¡A los hechos! Con el partido 1-1, apareció ‘Lucho’ Díaz llegando en la posición de delantero ‘9’ para marcar de cabeza y dar el preámbulo perfecto a lo que sería una contundente goleada del Bayern Múnich ante Wolfsburgo.

Y el show de Luis Díaz no paró ahí… El extremo de la Selección Colombia no solo se reportó con dos asistencias, si no se cuenta el centro para el autogol de Kilian Fischer, también dio los argumentos suficientes para que en el Wolfsburgo explotaran con duras reacciones.

“Un completo desastre”: La reacción en Wolfsburgo tras el gol de Luis Díaz

“La primera parte estuvo bien. Se puede seguir construyendo sobre eso. Pero no lo que mostramos en la segunda parte. Cuando sales con un 6-0, no hay mucho que haya salido bien, y así fue. Fueron goles demasiado fáciles, un completo desastre. Cometimos demasiados errores“, afirmó Primin Schwegler, director deportivo de Wolfsburgo, tras el gol de Luis Díaz y la derrota ante Bayern Múnich por la fecha 16 de la Bundesliga.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Luego de una actuación con un gol y dos asistencias que lo llevó a tener una calificación de 9.2 puntos, según la aplicación ‘BeSoccer’, Luis Díaz volverá a jugador con Bayern Múnich cuando enfrenten a FC Colonia el miércoles 14 de enero a las 2:30 P.M. (hora colombiana) por la fecha 17 de la Bundesliga.

