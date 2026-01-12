Es tendencia:
“Un completo desastre”: El director deportivo de Wolfsburgo explota tras el gol de Luis Díaz

El gol de Luis Díaz desató la furia del directivo de Wolfsburgo, que no se guardó nada en sus declaraciones tras la derrota ante Bayern Múnich.

Por Julio Montenegro

Primin Schwegler habló tras el gol de Díaz en Bayern vs. Wolfsburgo.
© Getty ImagesPrimin Schwegler habló tras el gol de Díaz en Bayern vs. Wolfsburgo.

El primer partido oficial del año y Luis Díaz sigue encendido. ¡Qué llegue ya el Mundial! El extremo de Bayern Múnich fue el gran responsable con un gol y dos asistencias que Primin Schwegler, director deportivo de Wolfsburgo, explotara tras la victoria por 8 a 1.

¡A los hechos! Con el partido 1-1, apareció ‘Lucho’ Díaz llegando en la posición de delantero ‘9’ para marcar de cabeza y dar el preámbulo perfecto a lo que sería una contundente goleada del Bayern Múnich ante Wolfsburgo.

Y el show de Luis Díaz no paró ahí… El extremo de la Selección Colombia no solo se reportó con dos asistencias, si no se cuenta el centro para el autogol de Kilian Fischer, también dio los argumentos suficientes para que en el Wolfsburgo explotaran con duras reacciones.

“Un completo desastre”: La reacción en Wolfsburgo tras el gol de Luis Díaz

El gol de Luis Díaz en Bayern vs. Wolfsburgo. (Foto: Getty Images)

El gol de Luis Díaz en Bayern vs. Wolfsburgo. (Foto: Getty Images)

“La primera parte estuvo bien. Se puede seguir construyendo sobre eso. Pero no lo que mostramos en la segunda parte. Cuando sales con un 6-0, no hay mucho que haya salido bien, y así fue. Fueron goles demasiado fáciles, un completo desastre. Cometimos demasiados errores, afirmó Primin Schwegler, director deportivo de Wolfsburgo, tras el gol de Luis Díaz y la derrota ante Bayern Múnich por la fecha 16 de la Bundesliga.

El mensaje de resignación del entrenador de Wolfsburgo tras caer 8-1 ante Bayern Munich de Luis Díaz

El mensaje de resignación del entrenador de Wolfsburgo tras caer 8-1 ante Bayern Munich de Luis Díaz

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Luego de una actuación con un gol y dos asistencias que lo llevó a tener una calificación de 9.2 puntos, según la aplicación ‘BeSoccer’, Luis Díaz volverá a jugador con Bayern Múnich cuando enfrenten a FC Colonia el miércoles 14 de enero a las 2:30 P.M. (hora colombiana) por la fecha 17 de la Bundesliga.

Datos clave

  • Luis Díaz anotó un gol de cabeza y dio dos asistencias ante el Wolfsburgo.
  • Primin Schwegler calificó como un “completo desastre” la actuación defensiva del Wolfsburgo.
  • El director deportivo del Wolfsburgo señaló “demasiados errores” tras recibir ocho goles del Bayern.
