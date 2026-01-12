Real Madrid confirmó que Xabi Alonso fue despedido y deja el club con efecto inmediato para este 2026. El DT español no duró ni una temporada, tras varias polémicas y malos resultados. El técnico también quería que este jugador ecuatoriano llegue el pasado mercado, pero no le cumplieron.

Tras la derrota de la Supercopa de España, el Real Madrid confirmó que Xabi Alonso fue despedido y será reemplazado por lo que queda de temporada por Álvaro Arbeloa. El nuevo técnico merengue debe encarrilar un barco para no cerrar otra temporada sin títulos.

Alonso se va sin gloria del Real Madrid, pero también con la sensación de que pudo “hacer más”. En el pasado mercado de fichajes, el DT quería que el club haga un esfuerzo por Piero Hincapié, incluso lo halagó en varias ruedas de prensa. Finalmente, el fichaje no se dio, y Arsenal se lo terminó llevando.

Otro jugador ecuatoriano que también gustó a Alonso y a los hinchas el Mundial de Clubes fue William Pacho, pero tampoco se hizo el esfuerzo necesario para ficharlo. Alonso se tuvo que conformar con jugadores como Huijsen y Álvaro Carreras para reforzar el equipo.

Ahora el Real Madrid también podría estar perdiendo a otro jugador ecuatoriano, ya que en las últimas horas se reveló que el volante Éderson Castillo, que quiere media Europa, estaría probando suerte en el FC Barcelona en las próximas semanas y el fichaje se podría dar.

Los números de Piero Hincapié en Arsenal

El defensa que Alonso quería para Real Madrid, Piero Hincapié, lleva una gran temporada en Arsenal y podría ganar la Premier League en este año. El central ecuatoriano ha jugado un total de 16 partidos, sumando más de 1.000 minutos en cancha.

Las estadísticas de Xabi Alonso en Real Madrid

Como DT de Real Madrid, Xabi Alonso alcanzó a dirigir apenas 34 partidos en toda la temporada. El DT sumó 24 victorias, 6 derrotas y 4 empates. Está a 4 puntos del FC Barcelona en la Liga, y en Champions League apenas tiene 12 puntos y no asegura su lugar en los octavos de final.

En resumen