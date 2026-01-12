Los bombazos del mercado en el fútbol ecuatoriano se siguen perfilando para la temporada 2026. Y ahora, como en los últimos años, Barcelona SC se interesó por un ex jugador de Emelec. El ‘Ídolo’ ahora podría llevarse “gratis” a una figura del ‘Bombillo’ en los últimos años.

Desde México trasciende, que Barcelona SC se perfila como uno de los grandes candidatos para quedarse con Diogo Bagüí tras su salida de Emelec. El joven central ecuatoriano terminó su contrato, decidió no renovar, y ahora busca un nuevo equipo.

Otro de los clubes interesados en el central ecuatoriano es el LA Galaxy. En México también lo siguen al jugador ecuatoriano, donde suena como fuerte opción Xolos de Tijuana. Son horas claves para decidir el futuro de uno de los defensas con más proyección en Ecuador.

En Barcelona SC existen varias salidas para la temporada 2026, de ahí que, se libere masa salarial que les permita ilusionarse con este fichaje. No obstante, en el ‘Ídolo’ son conscientes de que no harán un gran esfuerzo si tienen que poner mucho dinero sobre la mesa.

Bagüí se fue de Emelec para 2026. (Foto: Imago)

La hinchada de Emelec quedó muy molesta con Diogo Bagüí, ya que esperaban que el jugador renueve su contrato para luego ser vendido por una importante cifra. Ahora si firma con cualquier equipo, el joven central ecuatoriano sería fichado como ‘Agente Libre’.

Las estadísticas de Diogo Bagüí en Emelec en la temporada 2025

En la última temporada con Emelec, Diogo Bagüí llegó a jugar un total de 37 partidos entre todas las competencias, estuvo en cancha 3.322 minutos. Marcó 1 gol. Su valor de mercado, de acuerdo a Transfermark, actualmente es de 1. 5 millones.

