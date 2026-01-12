Pese al gol y las 3 asistencias de Luis Díaz vs. Wolfsburgo, esto le negó el DT de Bayern a ‘Lucho’

Fue una actuación que rozó la perfección. ¡De eso no hay dudas! Luis Díaz fue una de las grandes figuras de la victoria de Bayern Múnich ante Wolfsburgo con un gol y tres asistencias, pero esto no impidió a que el DT Vincent Kompany se negara a algo con ‘Lucho’ en público.

Todo tiene una explicación más que lógica… El partidazo de Luis Díaz empezó con un desborde por el costado izquierdo de aquellos que hacen vibrar en la Selección Colombia. El centro del extremo terminó en un autogol de Kilian Fischer y el portal ‘Transfermarkt’ se lo dio como pase gol.

El partido iba 1-1 y Luis Díaz apareció dentro del área chica para poner de cabeza el 2-1 parcial a favor del Bayern Múnich. De ahí en más, el equipo bávaro no soltó el acelerador y con dos asistencias más de ‘Lucho’ a Harry Kane y a Michael Olise terminó goleando 8 a 1 a Wolfsburgo.

Esto le negó el técnico de Bayern a Luis Díaz tras un gol y 3 asistencias

Luis Díaz y Vincent Kompany han ganado un título juntos. (Foto: Getty Images)

Pese a que tuvo una actuación con un golazo y tres asistencias, Vincent Kompany le negó a Luis Díaz ser comparado con los exjugadores Franck Ribéry y Arjen Robben. ¿El motivo? Así lo explicó el DT de Bayern Múnich: “Todavía no los compararía con Robben y Ribéry. Respeto mucho a estos dos extremos, contra los que jugué. Creo que Michael Olise y ‘Lucho’ deberían seguir su propio camino. Al final, no se trata solo de la calidad individual, sino también de los títulos de equipo. Si al final ganan los grandes títulos, quizás podamos hablar de ello. Pero, por ahora, para nada”.

La confesión que hizo el DT de Wolfsburgo tras el partidazo de Luis Díaz

“En resumen, ha sido una derrota muy, muy decepcionante, muy, muy amarga. Y por la segunda parte, creo que tenemos que pedir disculpas a nuestros aficionados, que han hecho un gran esfuerzo para apoyarnos con este tiempo. Han sido dos mitades muy diferentes. Creo que en la primera parte mostramos mucho de lo que nos habíamos propuesto. Mostramos mucho de cómo debe ser nuestra idea de juego en general. Fuimos valientes y, en realidad, ejecutamos el plan de juego casi al 100 %. En la primera parte, tenemos que aprovechar mejor las ocasiones que tenemos, con remates libres de marca alrededor del área. Contra un equipo como el Bayern, tienes pocas ocasiones, así que tienes que aprovecharlas mejor. En la segunda parte, algunos de los goles en contra fueron demasiado fáciles“, confesó Daniel Bauer, DT de Wolfsburgo, tras el partidazo de Luis Díaz por la fecha 16 de la Bundesliga.

