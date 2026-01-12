Liga de Quito ha sido uno de los equipos ecuatorianos que más se viene moviendo en el mercado de fichajes. El club ya anunció a jugadores como Luis Segovia y Janner Corozo, sin embargo, ahora también se confirma que tiene un “nuevo” delantero.

Ahora en Liga de Quito está Michael Bermúdez, su joven canterano que pasó por Europa y que recientemente estuvo a préstamo en diferentes equipos y en el último semestre en Orense. El joven goleador, con un gran talento, regresó al ‘Rey de Copas’ para decidir su futuro.

Bermúdez, convocado por los equipos menores de Ecuador, demostró grandes variantes en Orense, por lo cual, ahora este 2026 podría ser clave para su carrera. El goleador debería elegir si quedarse a pelear un lugar en Liga de Quito, o buscar un nuevo equipo.

En LDU la competencia en la delantera es muy importante, ya que el ‘Rey de Copas’ cuenta en su plantilla con jugadores como Michael Estrada y Jeison Medina. Ambos goleadores del fútbol ecuatoriano serían prioridad para Nunes en el 2026.

En su paso por la Sub-17 de la Selección de Ecuador, Bermúdez impactó a toda Sudamérica y se prometía como un delantero de futuro para el fútbol ecuatoriano. La falta de oportunidades en equipos grandes y los múltiples préstamos lo han venido aplacando.

Los números de Michael Bermúdez jugando en Orense

Con Orense en el segundo semestre de 2025, Michael Bermúdez jugó 18 partidos, siendo de los que más oportunidades tuvo. El goleador solo marcar 1 gol y dio una asistencia en 701′ minutos de juego. Tiene contrato con LDU aún por esta temporada.

El valor de mercado de Michael Bermúdez

En la actualidad, de acuerdo a transfermark, Michael Bermúdez, tiene un valor de mercado de 600 mil dólares. El delantero podría también salir y dejar una venta importante en el ‘Rey de Copas’ y comenzar su carrera de una manera más “estable” en otro equipo.

