OFICIAL: Barcelona SC tiene un nuevo arquero y sorprendió a todos en Ecuador

Este lunes 12 de enero de 2026 Barcelona SC sorprendió a todos en el fútbol ecuatoriano, ya que de la nada sacó el fichaje de un nuevo arquero. Los amarillos ya saben que Ignacio De Arrubarrena se marcha del club y por eso fueron por el fichaje de este jugador.

José Gabriel Cevallos es el nuevo arquero de Barcelona SC para la temporada 2026. El portero, hijo del mítico arquero de Barcelona SC José Francisco Cevallos, dejó Macará y da el salto a un grande de Ecuador. Ahora peleará por el puesto para la temporada.

Cevallos venía sonando con fuerza para los equipos del Guayas, ya que hace pocas semanas también estuvo relacionado con Emelec. No obstante, Pedro Ortiz se quedó en el ‘Bombillo’ y eso aceló que el joven portero ecuatoriano firme con el ‘Ídolo’.

Ahora Barcelona SC tiene dos arqueros confirmados para la temporada 2026, ya que José Contreras se queda y Cevallos refuerza. El que se marcha es Ignacio De Arruabarrena, que no pudo tener ningún acuerdo con la directiva y estaría haciendo todo para salir “libre”.

José Gabriel Cevallos fichó por Barcelona SC. (Foto: Imago)

Ya José Gabriel Cevallos trabaja en la pretemporada de Barcelona SC y se pone a las órdenes de los preparadores físicos, a la espera de que llegue un nuevo entrenador, César Farías. Barcelona SC decidió no presentar oficialmente a ningún nuevo jugador hasta que llegue su entrenador.

Las estadísticas de José Gabriel Cevallos en 2025

En la última temporada, José Cevallos alcanzó a jugar con Macará un total de 20 partidos en todo el 2025. El portero recibió 17 goles y dejó su arco en 0 en 8 ocasiones. Ahora llega al ‘Ídolo’ a pelear por un lugar en el puesto de titular con los amarillos.

En síntesis:

