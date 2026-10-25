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Alineaciones de Athletic Bilbao y Getafe por la LaLiga: formaciones probables

Athletic Bilbao y Getafe se enfrentan este domingo 25 de octubre en el San Mames Stadium por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Athletic vs. Getafe, LaLiga
Athletic vs. Getafe, LaLiga

Athletic Bilbao recibe a Getafe este domingo 25 de octubre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el San Mames Stadium. Athletic Bilbao viene de caer 1-3 ante Levante y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Getafe viene de empatar 1-1 con Rayo Vallecano y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Athletic Bilbao y Getafe

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón, Jesús Areso, Yeray Álvarez, Aitor Paredes, Yuri Berchiche, Íñigo Ruiz de Galarreta, Peio Urtasan, Beñat Gerenabarrena, Robert Navarro, Iñaki Williams, Alex Berenguer. DT: Edin Terzić.

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Getafe (5-3-2): David Soria, Kiko Femenía, Dani Carvajal, Abdel Abqar, Jean Ives Valou, Johan Mojica, Nemanja Gudelj, Ramón Terrats, Mario Martín, Martín Satriano, Enes Ünal. DT: José Bordalás.

Bajas y ausentes de Athletic Bilbao y Getafe

Athletic Bilbao:

  • Oihan Sancet (lesión en el gemelo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Unai Egiluz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
  • Gorka Guruzeta (rotura de ligamentos cruzados)
  • Aymeric Laporte (expulsión; vuelve en 1 fecha)

Getafe:

  • Zaid Romero (lesión muscular)
  • Orel Mangala (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Iván Azón (ausencia; vuelve en 1-2 semanas)
  • Juanmi Jiménez (lesión de rodilla)
  • Chrisantus Uche (rotura de ligamentos cruzados)
  • Djené Dakonam (ausencia; vuelve en 1 fecha)

La previa de Athletic Bilbao y Getafe: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 25 de octubre
  • Hora: 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España
  • Estadio: San Mames Stadium
  • Historial: 42 cruces — Athletic Bilbao ganó 13, Getafe ganó 11 y empataron 18
  • Último antecedente: 05/04/2026: Getafe 2-0 Athletic Bilbao
  • Próximo partido de Athletic Bilbao: vs. Real Sociedad, domingo 1 de noviembre
  • Próximo partido de Getafe: vs. Sevilla, domingo 1 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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