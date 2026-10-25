Alineaciones de Athletic Bilbao y Getafe por la LaLiga: formaciones probables

Athletic Bilbao recibe a Getafe este domingo 25 de octubre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el San Mames Stadium. Athletic Bilbao viene de caer 1-3 ante Levante y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Getafe viene de empatar 1-1 con Rayo Vallecano y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Athletic Bilbao y Getafe
Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón, Jesús Areso, Yeray Álvarez, Aitor Paredes, Yuri Berchiche, Íñigo Ruiz de Galarreta, Peio Urtasan, Beñat Gerenabarrena, Robert Navarro, Iñaki Williams, Alex Berenguer. DT: Edin Terzić.
Getafe (5-3-2): David Soria, Kiko Femenía, Dani Carvajal, Abdel Abqar, Jean Ives Valou, Johan Mojica, Nemanja Gudelj, Ramón Terrats, Mario Martín, Martín Satriano, Enes Ünal. DT: José Bordalás.
Bajas y ausentes de Athletic Bilbao y Getafe
Athletic Bilbao:
- Oihan Sancet (lesión en el gemelo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Unai Egiluz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
- Gorka Guruzeta (rotura de ligamentos cruzados)
- Aymeric Laporte (expulsión; vuelve en 1 fecha)
Getafe:
- Zaid Romero (lesión muscular)
- Orel Mangala (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Iván Azón (ausencia; vuelve en 1-2 semanas)
- Juanmi Jiménez (lesión de rodilla)
- Chrisantus Uche (rotura de ligamentos cruzados)
- Djené Dakonam (ausencia; vuelve en 1 fecha)
La previa de Athletic Bilbao y Getafe: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 25 de octubre
- Hora: 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España
- Estadio: San Mames Stadium
- Historial: 42 cruces — Athletic Bilbao ganó 13, Getafe ganó 11 y empataron 18
- Último antecedente: 05/04/2026: Getafe 2-0 Athletic Bilbao
- Próximo partido de Athletic Bilbao: vs. Real Sociedad, domingo 1 de noviembre
- Próximo partido de Getafe: vs. Sevilla, domingo 1 de noviembre