Dónde ver EN VIVO Athletic Bilbao vs. Getafe por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Athletic Bilbao y Getafe se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el San Mames Stadium, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Athletic Bilbao recibe a Getafe este domingo 25 de octubre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el San Mames Stadium.

Athletic Bilbao llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Getafe tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Athletic Bilbao perdió 1-3 como visitante ante Levante. El conjunto marcha 15° con 9 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Valencia.

Getafe viene de perder 2-5 como local ante Lugano. El equipo ocupa el puesto 16 con 9 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Rayo.

El historial entre Athletic Bilbao y Getafe

Athletic Bilbao y Getafe se enfrentaron 42 veces en los últimos años: 13 triunfos de Athletic Bilbao, 11 de Getafe y 18 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 05/04/2026 Getafe vs. Athletic Bilbao 2-0 Primera División 25/10/2025 Athletic Bilbao vs. Getafe 0-1 Primera División 15/05/2025 Getafe vs. Athletic Bilbao 0-2 Primera División 15/08/2024 Athletic Bilbao vs. Getafe 1-1 Primera División 03/05/2024 Getafe vs. Athletic Bilbao 0-2 Primera División 27/09/2023 Athletic Bilbao vs. Getafe 2-2 Primera División 01/04/2023 Athletic Bilbao vs. Getafe 0-0 Primera División 18/10/2022 Getafe vs. Athletic Bilbao 2-2 Primera División 18/03/2022 Athletic Bilbao vs. Getafe 1-1 Primera División 06/12/2021 Getafe vs. Athletic Bilbao 0-0 Primera División

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Horario del partido

México (CDMX): 07:00 hs

07:00 hs Estados Unidos (ET): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (PT): 06:00 hs

06:00 hs Argentina: 10:00 hs

10:00 hs Colombia: 08:00 hs

08:00 hs Perú: 08:00 hs

08:00 hs Chile: 10:00 hs

10:00 hs España: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, TUDN En Vivo, Sky+, izzi

Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, TUDN En Vivo, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Celta vs. Betis Domingo 25 de octubre 09:15 12:15 16:15 Real Sociedad vs. Levante Domingo 25 de octubre 11:30 14:30 18:30 Barcelona vs. Real Madrid Domingo 25 de octubre 14:00 17:00 21:00 Sevilla vs. Osasuna Lunes 26 de octubre 14:00 17:00 21:00

En síntesis