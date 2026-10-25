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Dónde ver EN VIVO Athletic Bilbao vs. Getafe por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Athletic Bilbao y Getafe se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el San Mames Stadium, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Athletic vs. Getafe, LaLiga
Athletic vs. Getafe, LaLiga

Athletic Bilbao recibe a Getafe este domingo 25 de octubre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el San Mames Stadium.

Athletic Bilbao llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Getafe tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Athletic Bilbao perdió 1-3 como visitante ante Levante. El conjunto marcha 15° con 9 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Valencia.

Getafe viene de perder 2-5 como local ante Lugano. El equipo ocupa el puesto 16 con 9 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Rayo.

El historial entre Athletic Bilbao y Getafe

Athletic Bilbao y Getafe se enfrentaron 42 veces en los últimos años: 13 triunfos de Athletic Bilbao, 11 de Getafe y 18 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
05/04/2026Getafe vs. Athletic Bilbao2-0Primera División
25/10/2025Athletic Bilbao vs. Getafe0-1Primera División
15/05/2025Getafe vs. Athletic Bilbao0-2Primera División
15/08/2024Athletic Bilbao vs. Getafe1-1Primera División
03/05/2024Getafe vs. Athletic Bilbao0-2Primera División
27/09/2023Athletic Bilbao vs. Getafe2-2Primera División
01/04/2023Athletic Bilbao vs. Getafe0-0Primera División
18/10/2022Getafe vs. Athletic Bilbao2-2Primera División
18/03/2022Athletic Bilbao vs. Getafe1-1Primera División
06/12/2021Getafe vs. Athletic Bilbao0-0Primera División

Horario del partido

  • México (CDMX): 07:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:00 hs
  • Argentina: 10:00 hs
  • Colombia: 08:00 hs
  • Perú: 08:00 hs
  • Chile: 10:00 hs
  • España: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, TUDN En Vivo, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Celta vs. BetisDomingo 25 de octubre09:1512:1516:15
Real Sociedad vs. LevanteDomingo 25 de octubre11:3014:3018:30
Barcelona vs. Real MadridDomingo 25 de octubre14:0017:0021:00
Sevilla vs. OsasunaLunes 26 de octubre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Athletic Bilbao y Getafe se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, TUDN En Vivo, Sky+ y izzi.
  • Athletic Bilbao suma 9 puntos en el torneo.
  • Getafe suma 9 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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