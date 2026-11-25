El delantero argentino Darío Benedetto dejará Barcelona y el club ya piensa en tres refuerzos para el 2027.

Parece que Darío Benedetto dejará Barcelona SC en diciembre tras un año en el que su aporte superó las expectativas, desde ya los amarillos buscan un nuevo delantero y hay tres opciones.

José Fajardo, de Universidad Católica; Luis Amarilla, ex Liga de Quito; y Edinson Mero, de Guayaquil City, serían los tres nombres que analiza la directiva para el nuevo delantero. Queda pendiente ver si la contratación la hace directiva actual antes de elecciones.

En el caso del panameño y el paraguayo, ambos ya fueron buscados por Barcelona SC en su momento. Luis Amarilla tiene la ventaja que llegaría como agente libre.

Edinson Mero fue uno de los goleadores de LigaPro pese a estar en Guayaquil City FC, club no protagonista del hexagonal del título, y también recibió el llamado de Emelec.

Benedetto habría pedido un aumento salarial para quedar en Barcelona y el club quiere que se quede pero aún no hay acuerdo en tiempo de contrato y en la remuneración.

Los números de Benedetto en Barcelona SC

En esta temporada con la camiseta de Barcelona SC, Darío Benedetto jugó un total de 37 partidos entre todas las competencias. Marcó 9 goles y dio 1 asistencia con la camiseta amarilla. Suma en cancha poco más de 2.000 minutos, siendo titular en la mayoría de partidos.

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