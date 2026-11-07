Alineaciones de Espanyol y Deportivo La Coruña por la LaLiga: formaciones probables

Espanyol y Deportivo La Coruña se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el RCDE Stadium por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Espanyol recibe a Deportivo La Coruña este sábado 7 de noviembre desde las 09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el RCDE Stadium. Espanyol viene de ganarle 1-0 a Villarreal y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Deportivo La Coruña viene de ganarle 2-1 a Osasuna y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Espanyol y Deportivo La Coruña

Espanyol (4-2-3-1): Ángel Fortuño, Omar El Hilali, Vanja Drkušić, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman, Rafel Bauzà, Javier Hernández, Edu Expósito, Alejandro Santiago, Roberto Fernández, Bryan Zaragoza.

Deportivo La Coruña (4-2-3-1): Leo Román, Adrià Altimira, Miguel Loureiro, José María Giménez, Giacomo Quagliata, Lorenzo Amatucci, Luismi Cruz, Mario Soriano, David Mella, Bil Nsongo, Yeremay Hernández. DT: Antonio Hidalgo.

Bajas y ausentes de Espanyol y Deportivo La Coruña

Espanyol:

Kike (lesión isquiotibial)

Jofre Carreras (lesión en la ingle)

Roger Hinojo (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Deportivo La Coruña:

Marc Casadó (lesión)

Zakaria Eddahchouri (ausencia)

Bright Ede (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Pierre Emerick Aubameyang (lesión de meniscos)

La previa de Espanyol y Deportivo La Coruña: todo lo que hay que saber

Día: sábado 7 de noviembre

sábado 7 de noviembre Hora: 09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España

09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España Estadio: RCDE Stadium

RCDE Stadium Próximo partido de Espanyol: vs. Athletic Bilbao, viernes 20 de noviembre

vs. Athletic Bilbao, viernes 20 de noviembre Próximo partido de Deportivo La Coruña: vs. Alavés, sábado 21 de noviembre