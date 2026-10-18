Alineaciones de Málaga y Real Sociedad por la LaLiga: formaciones probables

Málaga recibe a Real Sociedad este domingo 18 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la LaLiga. Málaga viene de empatar 1-1 con Espanyol y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Real Sociedad viene de ganarle 3-2 a Deportivo La Coruña y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Málaga y Real Sociedad
Málaga (4-1-4-1): Alfonso Herrero, Rafael Rafita, Fernando Calero, Ángel Recio, José Salinas, David Larrubia, Pablo Martínez, Carlos Dotor, Dani Lorenzo, Adrián Niño, Chupete. DT: Juan Francisco Funes.
Real Sociedad (4-4-2): Álex Remiro, Héctor Fort, Mamadou Sarr, Jon Martín, Sergio Gómez, Takefusa Kubo, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Orri Óskarsson, Mikel Oyarzabal. DT: Pellegrino Matarazzo.
Bajas y ausentes de Málaga y Real Sociedad
Málaga:
- Juan Cruz (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Jens Cajuste (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Moussa Diarra (lesión muscular)
- Julen Lobete (rotura de ligamentos cruzados)
- Aarón Ochoa (lesión de meniscos; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Diego Murillo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)
Real Sociedad:
- Luken Beitia (esguince de tobillo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Jon Aramburu (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Álvaro Odriozola (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Pablo Marín (expulsión; vuelve en 1 fecha)
- Orri Steinn Óskarsson (ausencia)
La previa de Málaga y Real Sociedad: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 18 de octubre
- Hora: 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España
- Historial: 35 cruces — Málaga ganó 10, Real Sociedad ganó 16 y empataron 9
- Último antecedente: 07/01/2024: Málaga 0-1 Real Sociedad
- Próximo partido de Málaga: vs. Alavés, viernes 23 de octubre
- Próximo partido de Real Sociedad: vs. Levante, domingo 25 de octubre