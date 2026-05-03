¿Barcelona puede salir campeón hoy de LaLiga si no gana Real Madrid al Espanyol?

Barcelona está muy atento al partido entre Espanyol y Real Madrid, ya que puede gritar campeón sin jugar si el conjunto Merengue no consigue un triunfo. Los de Hansi Flick ganaron por 2-1 a Osasuna el sábado y así consiguieron una ventaja de 14 puntos sobre su escolta que lo deja al borde de conseguir LaLiga 2025-26.

Barcelona suma 88 unidades contra las 74 de Real Madrid, que está obligado a ganarle a Espanyol para quedar a 11 de distancia con cuatro fechas por jugarse, o sea, 12 puntos por disputarse. Por eso, un empate o derrota del equipo de Arbeloa significará que el Barsa grite campeón.

¿Qué pasa si Real Madrid gana, empata o pierde?

Si Real Madrid gana, sigue la pelea por el título.

Si Real Madrid empata: CAMPEÓN BARCELONA

Si Real Madrid pierde: CAMPEÓN BARCELONA

En enero de este año, Barcelona le ganó a Real Madrid la final de la Supercopa de España. (Foto: Getty)

¿Pasillo de campeón o vuelta olímpica en la cara?

Si Barcelona no festeja este domingo 3 de mayo, tendrá la gran chance de coronarse en su estadio dentro de una semana cuando justo reciba a Real Madrid. Ahí le alcanzaría con un empate para dar la vuelta olímpica frente a su clásico rival.

Para Real Madrid el panorama para el domingo 10 en el Camp Nou no es muy alentador porque si no le gana hoy al Espanyol, deberá hacerle el pasillo de bienvenida a los campeones. Y si llega aún con chances de pelear el título, estará obligado a lograr otra victoria para no ser testigo de un festejo ajeno.

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La tabla de posiciones de LaLiga en vivo

Todos los campeones de LaLiga desde el 2000

Desde el cambio de milenio, Barcelona y Real Madrid siguen dominando el fútbol español. Los catalanes suman 12 títulos mientras que los merengues dieron nueve vueltas olímpicas. Los únicos que pudieron cortar esa hegemonía fueron Deportivo La Coruña en el 2000, Valencia en las temporadas 2001/02 y 2003/04, y Atlético de Madrid en 2013/14 y 2020/21.

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