¿Mantenerlo? ¿Cederlo? ¿Una venta? El futuro de Franco Mastantuono es tema de estado en Real Madrid. BOLAVIP acudió a los aledaños del estadio Santiago Bernabéu para preguntarle a los hinchas del conjunto merengue sobre qué decisión tomar con el ex River Plate de cara a la próxima temporada. Su opinión alrededor del rendimiento del argentino, tajante.

“Hay que venderlo, no está hecho para LaLiga donde está el Real Madrid…Pienso que un jugador, con lo que ha costado él, debería tener más uno contra uno. A mi me ha decepcionado, no lo vi en Argentina pero pensé que era otro Lamine Yamal, que era un fuera de clase”, comentaban los primeros hinchas consultados por BOLAVIP. Consideran que las expectativas jugaron en contra de Mastantuono.

Pero la gran mayoría no pide una venta de Franco. Consideran que todo se trata de un proceso que otros jugadores como Vinicius o Federico Valverde han tenido que atravesar en el pasado. Se pide a gritos préstamo a otro club: “Hay que cederle. Absolutamente cesión. Es muy joven y no está preparado para jugar en el Real Madrid…Es bueno, pero tiene que tener minutos cedido y en un equipo como el Como…Hay que cederlo, no puede tener ese nivel en Real Madrid”.

“Tiene futuro y yo lo cedería. Venderlo no por que ha costado lo que ha costado…Yo creo que es un chico que ha costado muchos millones y el Real Madrid tiene que sacarle partido…Ha tenido brillos, pero hay que cederlo porque la inversión no se ha amortizado…Yo me lo quedo, por lo que hemos pagado. Hay que darle más oportunidades. Vinicius en su primer año no lo hizo bien y ahora es uno de los mejores del mundo”, más opiniones de los hinchas merengues alrededor de Mastantuono. Salvo giro de 180° y como ha comentado BOLAVIP, se irá cedido en los próximos meses.

Los 63 millones de euros pagados a River Plate han pasado factura. Mucho más en una temporada donde el Real Madrid no pudo ganar ningún título. Mastantuono espera por el final de una campaña donde apenas suma dos goles oficiales y donde a pesar de sus varias titularidades en el inicio de la campaña no ha podido asentarse. Tiene un mundo por delante Franco, a quién con 18 años desde el club ya le buscan diferentes opciones pensando en la próxima temporada. Que pida quedarse o que el nuevo entrenador lo mantenga en el plantel, única vía para seguir en el Bernabéu.

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Mastantuono no es el único fichaje que no ha funcionado

Real Madrid se dejó 200 millones en incorporaciones 12 meses atrás. Junto a Franco aparecen nombres como Álvaro Carreras, Trent Alexander Arnrol y Dean Huijsen. Unos que incluso con más experiencia en la élite, también han sufrido la irregularidad de un equipo que firmará dos temporadas sin títulos de manera consecutiva por primera vez desde el año 2010. Mastantuono, entre su juventud y el ser víctima de un proyecto que nunca terminó de arrancar.

Se espera que a lo largo de las próximas cuatro semanas Real Madrid el sida buena parte del futuro de su plantilla. Los merengues no quieren llegar a la siguiente campaña sin un entrenador ya al mando del plantel. Los reportes más confiables en The Athletic apuntan a José Mourinho como el favorito de la directiva del club.

Datos claves

El Real Madrid pagó 63 millones de euros a River Plate por el fichaje de Franco Mastantuono .

a River Plate por el fichaje de . Franco Mastantuono suma únicamente dos goles oficiales en su primera temporada con el conjunto merengue.

suma únicamente dos goles oficiales en su primera temporada con el conjunto merengue. El club blanco invirtió 200 millones de euros en fichajes como Alexander-Arnold, Carreras y Huijsen.