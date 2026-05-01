La victoria del Rayo Vallecano pone a España cada vez más cerca de quedarse con la quinta plaza de Champions League que repartirá la UEFA. Semana absolutamente dorada para LaLiga teniendo en cuenta el empate del Atlético de Madrid frente al Arsenal e igualmente las derrotas de equipos como el Bayern Múnich o el Friburgo. Hasta 15 sudamericanos pueden tener premio pensando en la próxima edición de la Copa de Europa.

Recordemos que, con el cambio de formato de la Champions, la UEFA reparte dos cupos extra a las ligas con mejor coeficiente en cuanto a resultados se refiere de la temporada anterior. La Premier League de Inglaterra ya tiene asegurado que cinco de sus equipos participarán en la próxima edición de la Copa de Europa. España sobrepasa de momento a Alemania y se espera una lucha sin tregua en el torneo nacional entre hasta cuatro equipos.

El Real Betis es quinto en este momento con 50 puntos en 33 fechas. Un equipo con acento sudamericano donde aparecen nombres como el del argentino Valentín Gómez, Nelson Deossa, Giovani Lo Celso, Chimy Ávila, el colombiano Cucho Hernández o el uruguayo Gonzalo Petit. Dirigidos por el chileno Manuel Pellegrini, son quienes mejor se encuentran ubicados cuando todavía restan cinco partidos en LaLiga.

Continuamos con un Getafe que es la gran revelación de la temporada en España. 44 puntos tiene el equipo de José Bordalás hasta la fecha. Sebastián Boselli, Zaid Romero, Mauro Arambarri, Martín Satriano o el argentino Luis Vázquez son algunos de los nombres sudamericanos que lucharán por pisar la próxima edición de la Champions desde el mes de septiembre.

Deossa, Cucho y Pellegrini, los mejor colocados ahora mismo en la lucha por la quinta plaza: GETTY

Solo la diferencia de goles pone a Celta de Vigo debajo de Getafe ahora mismo. Un equipo lleno de cultura alrededor de las divisiones juveniles pero donde también se encuentran representantes sudamericanos luchando por esa quinta plaza. El argentino Franco Cervi o el uruguayo Matías Vecino son piezas vitales de un equipo dinámico que necesita cerca de 10 puntos para soñar con la Champions. No pisan el torneo desde inicios de siglo.

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¿Qué necesita España para asegurarse la quinta plaza?

Por último, pero no menos importante, aparece la Real Sociedad. El vigente campeón de la Copa del Rey cuenta con los venezolanos Yangel Herrera y Jon Aramburu dentro de sus futbolistas más habituales. La ecuación les tiene en este momento ubicados en la octava plaza con un total de 43 puntos en 33 fechas.

La Bundesliga necesita un milagro para quitarle esta clasificación a España. Por Alemania las cuentas son claras y hablan de un escenario donde tanto el Atlético de Madrid como el Rayo Vallecano deberían perder sus partidos de las próximas semanas. Todo esto teniendo en cuenta, por supuesto, victorias tanto del Bayern Múnich como del Friburgo en la vuelta. Todo terminará de definirse prácticamente la próxima semana.

Datos claves

El Real Betis ocupa la quinta posición de LaLiga con 50 puntos en 33 jornadas.

ocupa la quinta posición de con en 33 jornadas. España supera actualmente a Alemania en el coeficiente UEFA para obtener un cupo extra.

supera actualmente a en el coeficiente UEFA para obtener un cupo extra. El entrenador chileno Manuel Pellegrini dirige al Betis en la lucha por la Champions League.