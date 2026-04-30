España y Colombia luchan por una de las grandes joyas de la cantera del Real Madrid

La globalización ha generado una lucha por los talentos del mañana que es tema principal en las principales federaciones internacionales. Casos como el de Nico Paz, Lamine Yamal, Achraf Hakimi o Michael Olise son el mejor ejemplo para entender el impacto que puede tener elegir bien una nación pensando en el fútbol de selecciones. Colombia y España se baten por una joya del Real Madrid.

Con solo 15 años encima, la joven carrera de Gorka Abascal ha tenido ya todo tipo de decisiones. Nacido en Bilbao pero de nacionalidad colombiana, llegó a las juveniles del Athletic Club como una de las grandes promesas de la medular. En 2025 el Real Madrid lo fichaba mientras las federaciones de España y Colombia han buscado convencerle de elegir su camiseta. Ahora mismo es la Roja quien lleva la ventaja, pero hay partido.

Este volante del Cadete A del Real Madrid ya ha jugado para ambos combinados, pero en medios como MARCA desvelan que volverá a España tras ser denegada su participación en el Sudamericano Sub-17 ganado por los cafeteros semanas atrás. Formará parte de una convocatoria de la Roja la semana que viene en un nuevo paso para convencerle de dejar atrás un futuro como cafetero. Hasta que no debute de manera oficial, puede recibir cualquier llamado de ambas federaciones.

Abascal ha jugado amistosos con Colombia y España hasta la fecha. Hace parte de una generación dorada en el Real Madrid donde también Unai Ordóñez cuenta con ambas nacionalidades. En MARCA señalan que, pese a que la semana que viene irá con la Roja, nadie en el seno de dicha federación entiende que han ganado la puja con los cafeteros.

Gorka Abascal, la joya que se disputan España y Colombia: GETTY

Hablamos de un volante de mucho físico, de una técnica propia del fútbol moderno y que se ha ganado un hueco en las juveniles del Real Madrid desde el primer día. En este momento, ambas selecciones trabajan para convencerle de cara a un año 2029 donde cumplirá la mayoría de edad y tendrá que elegir un combinado para el futuro. Veremos si precedentes como el caso Cristhian Mosquera aceleran trabajos por parte de la Federación de Colombia.

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