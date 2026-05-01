Real Madrid ficharía a una promesa colombiana de solo 15 años

El presente del Real Madrid no puede entenderse sin la búsqueda de entrenadores y refuerzos. En tiempos donde tanto se habla de posibles cambios en el banco de suplentes, también llegan informaciones que tocan a futbolistas con nacionalidad colombiana. Una joya de 15 años del Valencia aparece en el radar merengue.

Desde ESPN, el periodista Rodra señala a Yulián Mosquera. Hermano de Cristhian Mosquera, defensor del Arsenal, se ha consolidado como una de las grandes promesas del Valencia en los últimos meses. Con solo 15 años, destaca por su 1,94 metros en una posición de defensa central que interesa reforzar en el Real Madrid.

La Casa Blanca le estaría monitoreando desde hace meses. Incluso se habla en ESPN de una operación que podría cerrarse antes de que empiece el año. No sería el primer cafetero jugando en las juveniles del Real Madrid, sino un intento de fichaje que, al tratarse de menores de edad, explica al 100 % el potencial que esconde Yulián Mosquera.

Tal y como ocurre con su hermano, Yulián Mosquera de momento solo representa a la selección de España. Ya ha sido llamado para la sub-16 de La Roja y empezó a ser noticia en el Real Madrid por el interés que los merengues tuvieron en Cristhian el año pasado. Su hermano, jugando para el Arsenal, fue una de las grandes ventas de LaLiga el curso pasado.

Los hermanos Mosquera, dentro de las grandes promesas de LaLiga: GETTY

“Vamos a hacer una foto con tu hermano para que lo visualice. ¡Para el futuro!… Es muy bueno este”, llegó a comentar en su día incluso Mikel Arteta sobre el hermano de Mosquera en plena firma de Cristhian con los Gunners. El Real Madrid pone los ojos en otra joya colombiana que más pronto que tarde tendrá que decidir entre la Tricolor o la Roja.

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