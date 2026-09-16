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Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Racing de Santander por la jornada 6 de la LaLiga: TV y streaming online

Barcelona y Racing de Santander se enfrentan este miércoles 16 de septiembre, en el Camp Nou, por la jornada 6 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Barcelona vs. Santander, LaLiga
Barcelona vs. Santander, LaLiga

El puntero de LaLiga no pierde pisada y este miércoles 16 de septiembre recibe al Racing de Santander en el Camp Nou con la chance de estirar una racha que ya asusta.

Con cinco de cinco y un arranque casi perfecto, el Barcelona busca sostener la punta ante un Racing que llega golpeado en la tabla pero con algo de confianza fresca por su última victoria.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 13:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:30 hs
  • Argentina: 16:30 hs
  • Colombia: 14:30 hs
  • Perú: 14:30 hs
  • Chile: 16:30 hs
  • España: 21:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Barcelona es una aplanadora en este arranque de temporada: viene de golear 4-2 al Levante como visitante, después de un 5-1 ante el Feyenoord y un contundente 5-0 en cancha del Valencia. Cinco partidos, cinco triunfos y 15 puntos que lo tienen como único líder de LaLiga.

El Racing de Santander, en cambio, pelea en la mitad de la tabla con 7 unidades y el décimo puesto. Llega de ganarle 2-1 a Alavés de local, un resultado que le sirve para levantar cabeza después de la derrota 2-3 frente a Rayo. Antes de eso también había sumado de a tres ante Elche, así que el equipo cántabro no es un rival que llegue completamente a la deriva.

El historial entre Barcelona y Racing de Santander

La historia entre ambos es amplia y muy pareja en cantidad de enfrentamientos pero completamente desequilibrada en resultados: 37 partidos jugados, con 25 victorias para el Barcelona contra apenas 3 del Racing y 9 empates. La diferencia de gol también habla claro, 73 a 32 a favor del conjunto catalán. En los últimos cruces directos el dominio se mantuvo intacto, con dos triunfos consecutivos del Barcelona por 2-0 como visitante, incluido el más reciente en enero de este año.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
15/01/2026Racing de Santander vs. Barcelona0-2Copa del Rey
11/03/2012Racing de Santander vs. Barcelona0-2Primera División
15/10/2011Barcelona vs. Racing de Santander3-0Primera División
22/01/2011Barcelona vs. Racing de Santander3-0Primera División
29/08/2010Racing de Santander vs. Barcelona0-3Primera División
20/02/2010Barcelona vs. Racing de Santander4-0Primera División
22/09/2009Racing de Santander vs. Barcelona1-4Primera División
01/02/2009Racing de Santander vs. Barcelona1-2Primera División
13/09/2008Barcelona vs. Racing de Santander1-1Primera División
20/01/2008Barcelona vs. Racing de Santander1-0Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Atlético de Madrid vs. OsasunaMiércoles 16 de septiembre11:0014:0019:00
Levante vs. Athletic BilbaoMiércoles 16 de septiembre13:3016:3021:30
Betis vs. GetafeJueves 17 de septiembre11:0014:0019:00
Málaga vs. VillarrealJueves 17 de septiembre13:3016:3021:30

En síntesis

  • Barcelona y Racing de Santander se enfrentan este miércoles 16 de septiembre por la jornada 6 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Barcelona suma 15 puntos tras vencer a Levante, Feyenoord y Valencia.
  • Racing de Santander suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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