Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Racing de Santander por la jornada 6 de la LaLiga: TV y streaming online

El puntero de LaLiga no pierde pisada y este miércoles 16 de septiembre recibe al Racing de Santander en el Camp Nou con la chance de estirar una racha que ya asusta.
Con cinco de cinco y un arranque casi perfecto, el Barcelona busca sostener la punta ante un Racing que llega golpeado en la tabla pero con algo de confianza fresca por su última victoria.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:30 hs
- Estados Unidos (ET): 15:30 hs
- Estados Unidos (PT): 12:30 hs
- Argentina: 16:30 hs
- Colombia: 14:30 hs
- Perú: 14:30 hs
- Chile: 16:30 hs
- España: 21:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
La actualidad de ambos equipos
El Barcelona es una aplanadora en este arranque de temporada: viene de golear 4-2 al Levante como visitante, después de un 5-1 ante el Feyenoord y un contundente 5-0 en cancha del Valencia. Cinco partidos, cinco triunfos y 15 puntos que lo tienen como único líder de LaLiga.
El Racing de Santander, en cambio, pelea en la mitad de la tabla con 7 unidades y el décimo puesto. Llega de ganarle 2-1 a Alavés de local, un resultado que le sirve para levantar cabeza después de la derrota 2-3 frente a Rayo. Antes de eso también había sumado de a tres ante Elche, así que el equipo cántabro no es un rival que llegue completamente a la deriva.
El historial entre Barcelona y Racing de Santander
La historia entre ambos es amplia y muy pareja en cantidad de enfrentamientos pero completamente desequilibrada en resultados: 37 partidos jugados, con 25 victorias para el Barcelona contra apenas 3 del Racing y 9 empates. La diferencia de gol también habla claro, 73 a 32 a favor del conjunto catalán. En los últimos cruces directos el dominio se mantuvo intacto, con dos triunfos consecutivos del Barcelona por 2-0 como visitante, incluido el más reciente en enero de este año.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/01/2026
|Racing de Santander vs. Barcelona
|0-2
|Copa del Rey
|11/03/2012
|Racing de Santander vs. Barcelona
|0-2
|Primera División
|15/10/2011
|Barcelona vs. Racing de Santander
|3-0
|Primera División
|22/01/2011
|Barcelona vs. Racing de Santander
|3-0
|Primera División
|29/08/2010
|Racing de Santander vs. Barcelona
|0-3
|Primera División
|20/02/2010
|Barcelona vs. Racing de Santander
|4-0
|Primera División
|22/09/2009
|Racing de Santander vs. Barcelona
|1-4
|Primera División
|01/02/2009
|Racing de Santander vs. Barcelona
|1-2
|Primera División
|13/09/2008
|Barcelona vs. Racing de Santander
|1-1
|Primera División
|20/01/2008
|Barcelona vs. Racing de Santander
|1-0
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Atlético de Madrid vs. Osasuna
|Miércoles 16 de septiembre
|11:00
|14:00
|19:00
|Levante vs. Athletic Bilbao
|Miércoles 16 de septiembre
|13:30
|16:30
|21:30
|Betis vs. Getafe
|Jueves 17 de septiembre
|11:00
|14:00
|19:00
|Málaga vs. Villarreal
|Jueves 17 de septiembre
|13:30
|16:30
|21:30
En síntesis
- Barcelona y Racing de Santander se enfrentan este miércoles 16 de septiembre por la jornada 6 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Barcelona suma 15 puntos tras vencer a Levante, Feyenoord y Valencia.
- Racing de Santander suma 7 puntos en el torneo.