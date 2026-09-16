Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Racing de Santander por la jornada 6 de la LaLiga: TV y streaming online

Barcelona y Racing de Santander se enfrentan este miércoles 16 de septiembre, en el Camp Nou, por la jornada 6 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El puntero de LaLiga no pierde pisada y este miércoles 16 de septiembre recibe al Racing de Santander en el Camp Nou con la chance de estirar una racha que ya asusta.

Con cinco de cinco y un arranque casi perfecto, el Barcelona busca sostener la punta ante un Racing que llega golpeado en la tabla pero con algo de confianza fresca por su última victoria.

Horario del partido

México (CDMX): 13:30 hs

13:30 hs Estados Unidos (ET): 15:30 hs

15:30 hs Estados Unidos (PT): 12:30 hs

12:30 hs Argentina: 16:30 hs

16:30 hs Colombia: 14:30 hs

14:30 hs Perú: 14:30 hs

14:30 hs Chile: 16:30 hs

16:30 hs España: 21:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Barcelona es una aplanadora en este arranque de temporada: viene de golear 4-2 al Levante como visitante, después de un 5-1 ante el Feyenoord y un contundente 5-0 en cancha del Valencia. Cinco partidos, cinco triunfos y 15 puntos que lo tienen como único líder de LaLiga.

El Racing de Santander, en cambio, pelea en la mitad de la tabla con 7 unidades y el décimo puesto. Llega de ganarle 2-1 a Alavés de local, un resultado que le sirve para levantar cabeza después de la derrota 2-3 frente a Rayo. Antes de eso también había sumado de a tres ante Elche, así que el equipo cántabro no es un rival que llegue completamente a la deriva.

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El historial entre Barcelona y Racing de Santander

La historia entre ambos es amplia y muy pareja en cantidad de enfrentamientos pero completamente desequilibrada en resultados: 37 partidos jugados, con 25 victorias para el Barcelona contra apenas 3 del Racing y 9 empates. La diferencia de gol también habla claro, 73 a 32 a favor del conjunto catalán. En los últimos cruces directos el dominio se mantuvo intacto, con dos triunfos consecutivos del Barcelona por 2-0 como visitante, incluido el más reciente en enero de este año.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/01/2026 Racing de Santander vs. Barcelona 0-2 Copa del Rey 11/03/2012 Racing de Santander vs. Barcelona 0-2 Primera División 15/10/2011 Barcelona vs. Racing de Santander 3-0 Primera División 22/01/2011 Barcelona vs. Racing de Santander 3-0 Primera División 29/08/2010 Racing de Santander vs. Barcelona 0-3 Primera División 20/02/2010 Barcelona vs. Racing de Santander 4-0 Primera División 22/09/2009 Racing de Santander vs. Barcelona 1-4 Primera División 01/02/2009 Racing de Santander vs. Barcelona 1-2 Primera División 13/09/2008 Barcelona vs. Racing de Santander 1-1 Primera División 20/01/2008 Barcelona vs. Racing de Santander 1-0 Primera División

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Atlético de Madrid vs. Osasuna Miércoles 16 de septiembre 11:00 14:00 19:00 Levante vs. Athletic Bilbao Miércoles 16 de septiembre 13:30 16:30 21:30 Betis vs. Getafe Jueves 17 de septiembre 11:00 14:00 19:00 Málaga vs. Villarreal Jueves 17 de septiembre 13:30 16:30 21:30

En síntesis