Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Betis por la jornada 5 de la LaLiga: TV y streaming online

Villarreal y Betis se enfrentan este lunes 14 de septiembre, en el Estadio de la Ceramica, por la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El lunes 14 de septiembre el Estadio de la Ceramica recibe un partido que promete contrastes: Villarreal llega golpeado y necesita reaccionar antes de que la tabla se le complique en serio.

Es la quinta fecha de LaLiga y ya empieza a pesar: el local pelea para no quedar más atrás en la zona baja, mientras el Betis quiere confirmar que su arranque de temporada no fue casualidad.

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Villarreal atraviesa un presente incómodo. Perdió sus últimos tres compromisos, entre ellos el más reciente ante el Dortmund por 2-3, y todavía no encontró el funcionamiento que lo devuelva a zona tranquila. Con apenas 2 puntos en 4 partidos y el puesto 17 de la tabla, el equipo necesita un resultado que le cambie el clima.

El Betis llega en las antípodas. Viene de vencer 3-2 al Lille y, antes de eso, dio un golpe importante al ganarle 1-0 al Real Madrid de local. Esa racha lo tiene quinto con 9 unidades, y aunque en el medio sufrió una goleada ante Levante, el equipo de Manuel Pellegrini se mueve con confianza en este arranque de campeonato.

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El historial entre Villarreal y Betis

El historial entre ambos es parejo: de 44 enfrentamientos, Villarreal ganó 17, Betis 16 y hubo 11 empates, con una diferencia de goles mínima a favor del local (65 contra 61). En los últimos cruces no hay un dominador claro: el Betis se impuso en el más reciente, por 2-0, pero antes hubo un empate y resultados alternados que confirman que ninguno saca ventaja clara desde hace tiempo.

Fecha Partido Resultado Torneo 17/01/2026 Betis vs. Villarreal 2-0 Primera División 18/10/2025 Villarreal vs. Betis 2-2 Primera División 13/04/2025 Betis vs. Villarreal 1-2 Primera División 15/12/2024 Villarreal vs. Betis 1-2 Primera División 10/03/2024 Betis vs. Villarreal 2-3 Primera División 13/08/2023 Villarreal vs. Betis 1-2 Primera División 12/03/2023 Villarreal vs. Betis 1-1 Primera División 11/09/2022 Betis vs. Villarreal 1-0 Primera División 06/02/2022 Betis vs. Villarreal 0-2 Primera División 03/10/2021 Villarreal vs. Betis 2-0 Primera División

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Getafe vs. Málaga Domingo 20 de septiembre 06:00 09:00 14:00

En síntesis