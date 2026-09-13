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Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Betis por la jornada 5 de la LaLiga: TV y streaming online

Villarreal y Betis se enfrentan este lunes 14 de septiembre, en el Estadio de la Ceramica, por la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Villarreal vs. Betis, LaLiga
Villarreal vs. Betis, LaLiga

El lunes 14 de septiembre el Estadio de la Ceramica recibe un partido que promete contrastes: Villarreal llega golpeado y necesita reaccionar antes de que la tabla se le complique en serio.

Es la quinta fecha de LaLiga y ya empieza a pesar: el local pelea para no quedar más atrás en la zona baja, mientras el Betis quiere confirmar que su arranque de temporada no fue casualidad.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Villarreal atraviesa un presente incómodo. Perdió sus últimos tres compromisos, entre ellos el más reciente ante el Dortmund por 2-3, y todavía no encontró el funcionamiento que lo devuelva a zona tranquila. Con apenas 2 puntos en 4 partidos y el puesto 17 de la tabla, el equipo necesita un resultado que le cambie el clima.

El Betis llega en las antípodas. Viene de vencer 3-2 al Lille y, antes de eso, dio un golpe importante al ganarle 1-0 al Real Madrid de local. Esa racha lo tiene quinto con 9 unidades, y aunque en el medio sufrió una goleada ante Levante, el equipo de Manuel Pellegrini se mueve con confianza en este arranque de campeonato.

El historial entre Villarreal y Betis

El historial entre ambos es parejo: de 44 enfrentamientos, Villarreal ganó 17, Betis 16 y hubo 11 empates, con una diferencia de goles mínima a favor del local (65 contra 61). En los últimos cruces no hay un dominador claro: el Betis se impuso en el más reciente, por 2-0, pero antes hubo un empate y resultados alternados que confirman que ninguno saca ventaja clara desde hace tiempo.

FechaPartidoResultadoTorneo
17/01/2026Betis vs. Villarreal2-0Primera División
18/10/2025Villarreal vs. Betis2-2Primera División
13/04/2025Betis vs. Villarreal1-2Primera División
15/12/2024Villarreal vs. Betis1-2Primera División
10/03/2024Betis vs. Villarreal2-3Primera División
13/08/2023Villarreal vs. Betis1-2Primera División
12/03/2023Villarreal vs. Betis1-1Primera División
11/09/2022Betis vs. Villarreal1-0Primera División
06/02/2022Betis vs. Villarreal0-2Primera División
03/10/2021Villarreal vs. Betis2-0Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Getafe vs. MálagaDomingo 20 de septiembre06:0009:0014:00

En síntesis

  • Villarreal y Betis se enfrentan este lunes 14 de septiembre por la jornada 5 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Villarreal suma 2 puntos en el torneo.
  • Betis suma 9 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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