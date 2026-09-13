Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Betis por la jornada 5 de la LaLiga: TV y streaming online

El lunes 14 de septiembre el Estadio de la Ceramica recibe un partido que promete contrastes: Villarreal llega golpeado y necesita reaccionar antes de que la tabla se le complique en serio.
Es la quinta fecha de LaLiga y ya empieza a pesar: el local pelea para no quedar más atrás en la zona baja, mientras el Betis quiere confirmar que su arranque de temporada no fue casualidad.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN3 Chile
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
La actualidad de ambos equipos
Villarreal atraviesa un presente incómodo. Perdió sus últimos tres compromisos, entre ellos el más reciente ante el Dortmund por 2-3, y todavía no encontró el funcionamiento que lo devuelva a zona tranquila. Con apenas 2 puntos en 4 partidos y el puesto 17 de la tabla, el equipo necesita un resultado que le cambie el clima.
El Betis llega en las antípodas. Viene de vencer 3-2 al Lille y, antes de eso, dio un golpe importante al ganarle 1-0 al Real Madrid de local. Esa racha lo tiene quinto con 9 unidades, y aunque en el medio sufrió una goleada ante Levante, el equipo de Manuel Pellegrini se mueve con confianza en este arranque de campeonato.
El historial entre Villarreal y Betis
El historial entre ambos es parejo: de 44 enfrentamientos, Villarreal ganó 17, Betis 16 y hubo 11 empates, con una diferencia de goles mínima a favor del local (65 contra 61). En los últimos cruces no hay un dominador claro: el Betis se impuso en el más reciente, por 2-0, pero antes hubo un empate y resultados alternados que confirman que ninguno saca ventaja clara desde hace tiempo.
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/01/2026
|Betis vs. Villarreal
|2-0
|Primera División
|18/10/2025
|Villarreal vs. Betis
|2-2
|Primera División
|13/04/2025
|Betis vs. Villarreal
|1-2
|Primera División
|15/12/2024
|Villarreal vs. Betis
|1-2
|Primera División
|10/03/2024
|Betis vs. Villarreal
|2-3
|Primera División
|13/08/2023
|Villarreal vs. Betis
|1-2
|Primera División
|12/03/2023
|Villarreal vs. Betis
|1-1
|Primera División
|11/09/2022
|Betis vs. Villarreal
|1-0
|Primera División
|06/02/2022
|Betis vs. Villarreal
|0-2
|Primera División
|03/10/2021
|Villarreal vs. Betis
|2-0
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Getafe vs. Málaga
|Domingo 20 de septiembre
|06:00
|09:00
|14:00
En síntesis
- Villarreal y Betis se enfrentan este lunes 14 de septiembre por la jornada 5 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Villarreal suma 2 puntos en el torneo.
- Betis suma 9 puntos en el torneo.