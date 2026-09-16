Dónde ver EN VIVO Betis vs. Getafe por la jornada 6 de la LaLiga: TV y streaming online

Betis y Getafe se enfrentan este jueves 17 de septiembre, en el Estadio Benito Villamarin, por la jornada 6 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El Betis llega con el envión de tres triunfos consecutivos y el jueves 17 de septiembre quiere confirmar que puede pelear arriba de la tabla en el Estadio Benito Villamarin.

Es la sexta fecha de LaLiga y el Betis, tercero con 12 puntos, tiene la chance de meterse todavía más cerca de los puestos de Champions si suma otro triunfo como local. Getafe, en cambio, necesita puntos para dejar de mirar la tabla desde abajo.

Horario del partido

México (CDMX): 11:00 hs

11:00 hs Estados Unidos (ET): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (PT): 10:00 hs

10:00 hs Argentina: 14:00 hs

14:00 hs Colombia: 12:00 hs

12:00 hs Perú: 12:00 hs

12:00 hs Chile: 14:00 hs

14:00 hs España: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

La actualidad de ambos equipos

El Betis viene de un cierre de semana redondo: ganó 2-1 como visitante ante Villarreal después de haber pasado por Lille, donde se impuso 3-2, y antes de eso había dejado en el camino al Real Madrid con un 1-0 en casa. Tres partidos, tres victorias, y esa racha lo tiene tercero en la tabla con 12 unidades en cinco fechas.

Getafe no logra despegar. Empató 1-1 ante Deportivo y también 1-1 frente a Celta, y antes había caído 0-1 como visitante contra Osasuna. Con solo 5 puntos y el puesto 15, el equipo llega a Sevilla con la necesidad urgente de cortar esa seguidilla sin triunfos.

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El historial entre Betis y Getafe

El historial entre ambos tiene 40 antecedentes y una ligera ventaja para el Betis, que ganó 16 veces frente a las 12 de Getafe, con 12 empates completando la cuenta. En materia de goles también manda el local: 48 contra 41 en toda la serie.

En los enfrentamientos más recientes la paridad se nota: hubo un 4-0 a favor del Betis en diciembre de 2025, pero también una caída 2-0 como local ante Getafe en marzo de este año, señal de que el equipo visitante no llega desde cero a este cruce.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/03/2026 Getafe vs. Betis 2-0 Primera División 21/12/2025 Betis vs. Getafe 4-0 Primera División 23/02/2025 Getafe vs. Betis 1-2 Primera División 18/09/2024 Betis vs. Getafe 2-1 Primera División 04/02/2024 Betis vs. Getafe 1-1 Primera División 21/10/2023 Getafe vs. Betis 1-1 Primera División 24/05/2023 Betis vs. Getafe 0-1 Primera División 28/01/2023 Getafe vs. Betis 0-1 Primera División 02/05/2022 Getafe vs. Betis 0-0 Primera División 26/09/2021 Betis vs. Getafe 2-0 Primera División

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Levante vs. Athletic Bilbao Miércoles 16 de septiembre 13:30 16:30 21:30 Barcelona vs. Racing de Santander Miércoles 16 de septiembre 13:30 16:30 21:30 Málaga vs. Villarreal Jueves 17 de septiembre 13:30 16:30 21:30

En síntesis

Betis y Getafe se enfrentan este jueves 17 de septiembre por la jornada 6 de la LaLiga.

se enfrentan este jueves 17 de septiembre por la jornada 6 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Betis suma 12 puntos tras vencer a Villarreal, Lille y Real Madrid.

suma 12 puntos tras vencer a Villarreal, Lille y Real Madrid. Getafe suma 5 puntos en el torneo.