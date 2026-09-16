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Dónde ver EN VIVO Betis vs. Getafe por la jornada 6 de la LaLiga: TV y streaming online

Betis y Getafe se enfrentan este jueves 17 de septiembre, en el Estadio Benito Villamarin, por la jornada 6 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Betis vs. Getafe, LaLiga
Betis vs. Getafe, LaLiga

El Betis llega con el envión de tres triunfos consecutivos y el jueves 17 de septiembre quiere confirmar que puede pelear arriba de la tabla en el Estadio Benito Villamarin.

Es la sexta fecha de LaLiga y el Betis, tercero con 12 puntos, tiene la chance de meterse todavía más cerca de los puestos de Champions si suma otro triunfo como local. Getafe, en cambio, necesita puntos para dejar de mirar la tabla desde abajo.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 11:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 13:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 10:00 hs
  • Argentina: 14:00 hs
  • Colombia: 12:00 hs
  • Perú: 12:00 hs
  • Chile: 14:00 hs
  • España: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
  • España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

La actualidad de ambos equipos

El Betis viene de un cierre de semana redondo: ganó 2-1 como visitante ante Villarreal después de haber pasado por Lille, donde se impuso 3-2, y antes de eso había dejado en el camino al Real Madrid con un 1-0 en casa. Tres partidos, tres victorias, y esa racha lo tiene tercero en la tabla con 12 unidades en cinco fechas.

Getafe no logra despegar. Empató 1-1 ante Deportivo y también 1-1 frente a Celta, y antes había caído 0-1 como visitante contra Osasuna. Con solo 5 puntos y el puesto 15, el equipo llega a Sevilla con la necesidad urgente de cortar esa seguidilla sin triunfos.

El historial entre Betis y Getafe

El historial entre ambos tiene 40 antecedentes y una ligera ventaja para el Betis, que ganó 16 veces frente a las 12 de Getafe, con 12 empates completando la cuenta. En materia de goles también manda el local: 48 contra 41 en toda la serie.

En los enfrentamientos más recientes la paridad se nota: hubo un 4-0 a favor del Betis en diciembre de 2025, pero también una caída 2-0 como local ante Getafe en marzo de este año, señal de que el equipo visitante no llega desde cero a este cruce.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
08/03/2026Getafe vs. Betis2-0Primera División
21/12/2025Betis vs. Getafe4-0Primera División
23/02/2025Getafe vs. Betis1-2Primera División
18/09/2024Betis vs. Getafe2-1Primera División
04/02/2024Betis vs. Getafe1-1Primera División
21/10/2023Getafe vs. Betis1-1Primera División
24/05/2023Betis vs. Getafe0-1Primera División
28/01/2023Getafe vs. Betis0-1Primera División
02/05/2022Getafe vs. Betis0-0Primera División
26/09/2021Betis vs. Getafe2-0Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Levante vs. Athletic BilbaoMiércoles 16 de septiembre13:3016:3021:30
Barcelona vs. Racing de SantanderMiércoles 16 de septiembre13:3016:3021:30
Málaga vs. VillarrealJueves 17 de septiembre13:3016:3021:30

En síntesis

  • Betis y Getafe se enfrentan este jueves 17 de septiembre por la jornada 6 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Betis suma 12 puntos tras vencer a Villarreal, Lille y Real Madrid.
  • Getafe suma 5 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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