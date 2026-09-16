Dónde ver EN VIVO Betis vs. Getafe por la jornada 6 de la LaLiga: TV y streaming online

El Betis llega con el envión de tres triunfos consecutivos y el jueves 17 de septiembre quiere confirmar que puede pelear arriba de la tabla en el Estadio Benito Villamarin.
Es la sexta fecha de LaLiga y el Betis, tercero con 12 puntos, tiene la chance de meterse todavía más cerca de los puestos de Champions si suma otro triunfo como local. Getafe, en cambio, necesita puntos para dejar de mirar la tabla desde abajo.
Horario del partido
- México (CDMX): 11:00 hs
- Estados Unidos (ET): 13:00 hs
- Estados Unidos (PT): 10:00 hs
- Argentina: 14:00 hs
- Colombia: 12:00 hs
- Perú: 12:00 hs
- Chile: 14:00 hs
- España: 19:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
La actualidad de ambos equipos
El Betis viene de un cierre de semana redondo: ganó 2-1 como visitante ante Villarreal después de haber pasado por Lille, donde se impuso 3-2, y antes de eso había dejado en el camino al Real Madrid con un 1-0 en casa. Tres partidos, tres victorias, y esa racha lo tiene tercero en la tabla con 12 unidades en cinco fechas.
Getafe no logra despegar. Empató 1-1 ante Deportivo y también 1-1 frente a Celta, y antes había caído 0-1 como visitante contra Osasuna. Con solo 5 puntos y el puesto 15, el equipo llega a Sevilla con la necesidad urgente de cortar esa seguidilla sin triunfos.
El historial entre Betis y Getafe
El historial entre ambos tiene 40 antecedentes y una ligera ventaja para el Betis, que ganó 16 veces frente a las 12 de Getafe, con 12 empates completando la cuenta. En materia de goles también manda el local: 48 contra 41 en toda la serie.
En los enfrentamientos más recientes la paridad se nota: hubo un 4-0 a favor del Betis en diciembre de 2025, pero también una caída 2-0 como local ante Getafe en marzo de este año, señal de que el equipo visitante no llega desde cero a este cruce.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/03/2026
|Getafe vs. Betis
|2-0
|Primera División
|21/12/2025
|Betis vs. Getafe
|4-0
|Primera División
|23/02/2025
|Getafe vs. Betis
|1-2
|Primera División
|18/09/2024
|Betis vs. Getafe
|2-1
|Primera División
|04/02/2024
|Betis vs. Getafe
|1-1
|Primera División
|21/10/2023
|Getafe vs. Betis
|1-1
|Primera División
|24/05/2023
|Betis vs. Getafe
|0-1
|Primera División
|28/01/2023
|Getafe vs. Betis
|0-1
|Primera División
|02/05/2022
|Getafe vs. Betis
|0-0
|Primera División
|26/09/2021
|Betis vs. Getafe
|2-0
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Levante vs. Athletic Bilbao
|Miércoles 16 de septiembre
|13:30
|16:30
|21:30
|Barcelona vs. Racing de Santander
|Miércoles 16 de septiembre
|13:30
|16:30
|21:30
|Málaga vs. Villarreal
|Jueves 17 de septiembre
|13:30
|16:30
|21:30
En síntesis
- Betis y Getafe se enfrentan este jueves 17 de septiembre por la jornada 6 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Betis suma 12 puntos tras vencer a Villarreal, Lille y Real Madrid.
- Getafe suma 5 puntos en el torneo.