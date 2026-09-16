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Dónde ver EN VIVO Levante vs. Athletic Bilbao por la jornada 6 de la LaLiga: TV y streaming online

Levante y Athletic Bilbao se enfrentan este miércoles 16 de septiembre, en el Estadio Ciutat de Valencia, por la jornada 6 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Levante vs. Athletic, LaLiga
Levante vs. Athletic, LaLiga

El Levante busca levantar cabeza este miércoles 16 de septiembre en el Estadio Ciutat de Valencia, después de una goleada en contra que le dejó dudas. El rival de turno, el Athletic Bilbao, llega con más rodaje y con la etiqueta de favorito.

Ninguno de los dos pelea arriba todavía, pero un triunfo puede acomodar rápido la tabla en esta sexta fecha de LaLiga. Para el Levante es una chance de frenar la sangría después de la caída ante Barcelona, mientras que el Athletic quiere despegarse de la mitad de tabla.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 13:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:30 hs
  • Argentina: 16:30 hs
  • Colombia: 14:30 hs
  • Perú: 14:30 hs
  • Chile: 16:30 hs
  • España: 21:30 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN+, fuboTV, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

La actualidad de ambos equipos

El Levante viene de un golpe fuerte: cayó 2-4 como local frente a Barcelona y quedó con 5 puntos en cinco fechas, en la posición 14. Antes había rescatado un empate sin goles ante Málaga y, más atrás, había dado una sorpresa goleando 5-2 al Betis, así que el equipo alterna entre buenos y malos momentos sin encontrar continuidad.

El Athletic Bilbao llega más entero, noveno con 7 puntos tras el mismo número de partidos. Empató 1-1 con el Elche en su última salida, pero antes había mostrado un nivel alto goleando 3-0 al Atlético de Madrid y ganando 2-0 como visitante ante Celta, resultados que explican por qué llega como favorito.

El historial entre Levante y Athletic Bilbao

La historia entre ambos es claramente favorable al Athletic Bilbao, que ganó 21 de los 32 cruces disputados, contra 6 victorias del Levante y 5 empates. La diferencia también se nota en los números de gol, con 55 tantos del Athletic frente a 34 del conjunto valenciano.

En los enfrentamientos más recientes el dominio vasco se mantiene: se impuso 4-2 en febrero de 2026 y 2-0 en noviembre de 2025, aunque en el pasado también hubo empates ajustados que muestran que el Levante puede complicarlo cuando juega en casa.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
08/02/2026Athletic Bilbao vs. Levante4-2Primera División
29/11/2025Levante vs. Athletic Bilbao0-2Primera División
07/03/2022Athletic Bilbao vs. Levante3-1Primera División
19/11/2021Levante vs. Athletic Bilbao0-0Primera División
04/03/2021Levante vs. Athletic Bilbao1-2Copa del Rey
26/02/2021Levante vs. Athletic Bilbao1-1Primera División
11/02/2021Athletic Bilbao vs. Levante1-1Copa del Rey
18/10/2020Athletic Bilbao vs. Levante2-0Primera División
12/07/2020Levante vs. Athletic Bilbao1-2Primera División
10/11/2019Athletic Bilbao vs. Levante2-1Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Deportivo La Coruña vs. SevillaMiércoles 16 de septiembre11:0014:0019:00
Atlético de Madrid vs. OsasunaMiércoles 16 de septiembre11:0014:0019:00
Barcelona vs. Racing de SantanderMiércoles 16 de septiembre13:3016:3021:30
Betis vs. GetafeJueves 17 de septiembre11:0014:0019:00
Málaga vs. VillarrealJueves 17 de septiembre13:3016:3021:30

En síntesis

  • Levante y Athletic Bilbao se enfrentan este miércoles 16 de septiembre por la jornada 6 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Levante suma 5 puntos en el torneo.
  • Athletic Bilbao suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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