Dónde ver EN VIVO Levante vs. Athletic Bilbao por la jornada 6 de la LaLiga: TV y streaming online

El Levante busca levantar cabeza este miércoles 16 de septiembre en el Estadio Ciutat de Valencia, después de una goleada en contra que le dejó dudas. El rival de turno, el Athletic Bilbao, llega con más rodaje y con la etiqueta de favorito.
Ninguno de los dos pelea arriba todavía, pero un triunfo puede acomodar rápido la tabla en esta sexta fecha de LaLiga. Para el Levante es una chance de frenar la sangría después de la caída ante Barcelona, mientras que el Athletic quiere despegarse de la mitad de tabla.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:30 hs
- Estados Unidos (ET): 15:30 hs
- Estados Unidos (PT): 12:30 hs
- Argentina: 16:30 hs
- Colombia: 14:30 hs
- Perú: 14:30 hs
- Chile: 16:30 hs
- España: 21:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
La actualidad de ambos equipos
El Levante viene de un golpe fuerte: cayó 2-4 como local frente a Barcelona y quedó con 5 puntos en cinco fechas, en la posición 14. Antes había rescatado un empate sin goles ante Málaga y, más atrás, había dado una sorpresa goleando 5-2 al Betis, así que el equipo alterna entre buenos y malos momentos sin encontrar continuidad.
El Athletic Bilbao llega más entero, noveno con 7 puntos tras el mismo número de partidos. Empató 1-1 con el Elche en su última salida, pero antes había mostrado un nivel alto goleando 3-0 al Atlético de Madrid y ganando 2-0 como visitante ante Celta, resultados que explican por qué llega como favorito.
El historial entre Levante y Athletic Bilbao
La historia entre ambos es claramente favorable al Athletic Bilbao, que ganó 21 de los 32 cruces disputados, contra 6 victorias del Levante y 5 empates. La diferencia también se nota en los números de gol, con 55 tantos del Athletic frente a 34 del conjunto valenciano.
En los enfrentamientos más recientes el dominio vasco se mantiene: se impuso 4-2 en febrero de 2026 y 2-0 en noviembre de 2025, aunque en el pasado también hubo empates ajustados que muestran que el Levante puede complicarlo cuando juega en casa.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/02/2026
|Athletic Bilbao vs. Levante
|4-2
|Primera División
|29/11/2025
|Levante vs. Athletic Bilbao
|0-2
|Primera División
|07/03/2022
|Athletic Bilbao vs. Levante
|3-1
|Primera División
|19/11/2021
|Levante vs. Athletic Bilbao
|0-0
|Primera División
|04/03/2021
|Levante vs. Athletic Bilbao
|1-2
|Copa del Rey
|26/02/2021
|Levante vs. Athletic Bilbao
|1-1
|Primera División
|11/02/2021
|Athletic Bilbao vs. Levante
|1-1
|Copa del Rey
|18/10/2020
|Athletic Bilbao vs. Levante
|2-0
|Primera División
|12/07/2020
|Levante vs. Athletic Bilbao
|1-2
|Primera División
|10/11/2019
|Athletic Bilbao vs. Levante
|2-1
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Deportivo La Coruña vs. Sevilla
|Miércoles 16 de septiembre
|11:00
|14:00
|19:00
|Atlético de Madrid vs. Osasuna
|Miércoles 16 de septiembre
|11:00
|14:00
|19:00
|Barcelona vs. Racing de Santander
|Miércoles 16 de septiembre
|13:30
|16:30
|21:30
|Betis vs. Getafe
|Jueves 17 de septiembre
|11:00
|14:00
|19:00
|Málaga vs. Villarreal
|Jueves 17 de septiembre
|13:30
|16:30
|21:30
En síntesis
- Levante y Athletic Bilbao se enfrentan este miércoles 16 de septiembre por la jornada 6 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Levante suma 5 puntos en el torneo.
- Athletic Bilbao suma 7 puntos en el torneo.