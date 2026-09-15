Jefferson Montero venía sin club hace meses pero reapareció entrenando y se ofreció a un sorpresivo equipo dentro del país.

Jefferson Montero sorprendió a todos reapareciendo en un video entrenando, el extremo parecía retirado pero se ofreció en serio a un sorpresivo equipo dentro del país.

El ex Emelec, Querétaro, Swansea entre otros, utilizó sus redes sociales para ofrecerse volver a la Selección de Ecuador’. “Estoy listo para volver. Tengo ganas de volver, ojo, no es broma”, expresó el exseleccionado, quien también destacó la contratación de Marcelo Gallardo.

La ‘Turbina’ viene de un último paso por St. Helens, equipo semiprofesional de Inglaterra, donde estuvo en 2025 antes de colgar los botines. Montero, de 37 años, tuvo una extensa carrera que incluyó pasos por Villarreal, Swansea City, Getafe, West Bromwich Albion, Emelec, Aucas y otros clubes.

Su último ciclo con la Selección de Ecuador terminó en el 2018 y posteriormente tuvo marcado por diferentes cuestionamientos hacia la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Durante el Mundial 2026, volvió a cuestionar públicamente a Sebastián Beccacece, llegando a pedir su salida tras el empate ante Curazao.

Gallardo tiene varias alternativas para ocupar las bandas de ataque con Gonzalo Plata, John Yeboah, Alan Minda y Nilson Angulo seguramente siendo las alternativas, por lo que Montero tendría casi imposible su regreso.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Una gran elección para la Selección. 🇪🇨⚽️



Con Gallardo volvemos a soñar. Un técnico de jerarquía, experiencia y mentalidad ganadora.



Ahora toca hacer las cosas de la mejor manera, con planificación, respaldo y un proyecto serio.



Buen punto, Federación. Volvemos a creer. 🇪🇨 pic.twitter.com/O8YSQwGHqj — Jefferson Montero (@JeffMONTERO23) September 14, 2026

Jefferson Montero – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen

Jefferson Montero volvió a aparecer en la escena mediática para manifestar su intención de vestir la camiseta de un club sorpresivo del fútbol ecuatoriano en esta temporada 2026.

en esta temporada 2026. El experimentado extremo tricolor busca una nueva oportunidad profesional para aportar su recorrido y desequilibrio en el medio local.

para aportar su recorrido y desequilibrio en el medio local. La postura del futbolista generó diversas reacciones entre dirigentes e hinchas, abriendo el debate sobre la viabilidad de su incorporación al torneo nacional.