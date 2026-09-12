Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Atlético de Madrid por la jornada 6 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Sociedad y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 13 de septiembre, en el Reale Arena, por la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El domingo 13 de septiembre el Reale Arena se prepara para un cruce entre dos equipos que llegan con necesidades distintas: la Real Sociedad quiere sostener su buen momento y el Atlético necesita frenar la caída.

Ninguno de los dos arrancó como candidato claro a pelear arriba, pero ambos están a tiro de meterse en la parte alta de LaLiga si suman de manera sostenida. Un resultado positivo puede cambiarle el humor a cualquiera de los dos planteles.

Horario del partido

Hora local del estadio: 21:00 hs

21:00 hs México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN+, fuboTV, ESPN App

ESPN+, fuboTV, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

La actualidad de ambos equipos

La Real Sociedad llega en levantada: viene de ganar 3-2 como visitante ante Elche, después de un empate sin goles frente al Celta y un triunfo previo ante Espanyol. Son nueve puntos en juego que la mantienen en la mitad de la tabla, con la idea de escalar posiciones si sigue sin perder.

El Atlético de Madrid atraviesa un presente más incómodo. Cayó 1-2 ante Liverpool y antes de eso sufrió una goleada de 0-3 frente al Athletic, aunque un poco más atrás había ganado 3-1 ante Sevilla. La caída en dos de los últimos tres compromisos obliga al equipo a reaccionar rápido para no perderle pisada a los de arriba.

Publicidad

El historial entre Real Sociedad y Atlético de Madrid

El historial entre ambos tiene 60 antecedentes y una diferencia marcada a favor del Atlético, que ganó 28 veces por 19 de la Real Sociedad, con 14 empates. En materia de goles la ventaja también es colchonera, 96 contra 69. Sin embargo, los cruces más recientes muestran otra cara: empates en 2026 y 2024, y partidos ajustados que reflejan una paridad que no siempre queda en los números históricos.

Fecha Partido Resultado Torneo 18/04/2026 Atlético de Madrid vs. Real Sociedad 2-2 Copa del Rey 07/03/2026 Atlético de Madrid vs. Real Sociedad 3-2 Primera División 04/01/2026 Real Sociedad vs. Atlético de Madrid 1-1 Primera División 10/05/2025 Atlético de Madrid vs. Real Sociedad 4-0 Primera División 06/10/2024 Real Sociedad vs. Atlético de Madrid 1-1 Primera División 25/05/2024 Real Sociedad vs. Atlético de Madrid 0-2 Primera División 08/10/2023 Atlético de Madrid vs. Real Sociedad 2-1 Primera División 03/08/2023 Atlético de Madrid vs. Real Sociedad 0-0 Club Friendlies 28/05/2023 Atlético de Madrid vs. Real Sociedad 2-1 Primera División 03/09/2022 Real Sociedad vs. Atlético de Madrid 1-1 Primera División

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Celta vs. Málaga Domingo 13 de septiembre 06:00 09:00 14:00 Alavés vs. Valencia Martes 15 de septiembre 12:00 15:00 20:00

En síntesis