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Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Atlético de Madrid por la jornada 6 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Sociedad y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 13 de septiembre, en el Reale Arena, por la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Sociedad vs. Atlético, LaLiga
Real Sociedad vs. Atlético, LaLiga

El domingo 13 de septiembre el Reale Arena se prepara para un cruce entre dos equipos que llegan con necesidades distintas: la Real Sociedad quiere sostener su buen momento y el Atlético necesita frenar la caída.

Ninguno de los dos arrancó como candidato claro a pelear arriba, pero ambos están a tiro de meterse en la parte alta de LaLiga si suman de manera sostenida. Un resultado positivo puede cambiarle el humor a cualquiera de los dos planteles.

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Horario del partido

  • Hora local del estadio: 21:00 hs
  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN+, fuboTV, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
  • España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

La actualidad de ambos equipos

La Real Sociedad llega en levantada: viene de ganar 3-2 como visitante ante Elche, después de un empate sin goles frente al Celta y un triunfo previo ante Espanyol. Son nueve puntos en juego que la mantienen en la mitad de la tabla, con la idea de escalar posiciones si sigue sin perder.

El Atlético de Madrid atraviesa un presente más incómodo. Cayó 1-2 ante Liverpool y antes de eso sufrió una goleada de 0-3 frente al Athletic, aunque un poco más atrás había ganado 3-1 ante Sevilla. La caída en dos de los últimos tres compromisos obliga al equipo a reaccionar rápido para no perderle pisada a los de arriba.

El historial entre Real Sociedad y Atlético de Madrid

El historial entre ambos tiene 60 antecedentes y una diferencia marcada a favor del Atlético, que ganó 28 veces por 19 de la Real Sociedad, con 14 empates. En materia de goles la ventaja también es colchonera, 96 contra 69. Sin embargo, los cruces más recientes muestran otra cara: empates en 2026 y 2024, y partidos ajustados que reflejan una paridad que no siempre queda en los números históricos.

FechaPartidoResultadoTorneo
18/04/2026Atlético de Madrid vs. Real Sociedad2-2Copa del Rey
07/03/2026Atlético de Madrid vs. Real Sociedad3-2Primera División
04/01/2026Real Sociedad vs. Atlético de Madrid1-1Primera División
10/05/2025Atlético de Madrid vs. Real Sociedad4-0Primera División
06/10/2024Real Sociedad vs. Atlético de Madrid1-1Primera División
25/05/2024Real Sociedad vs. Atlético de Madrid0-2Primera División
08/10/2023Atlético de Madrid vs. Real Sociedad2-1Primera División
03/08/2023Atlético de Madrid vs. Real Sociedad0-0Club Friendlies
28/05/2023Atlético de Madrid vs. Real Sociedad2-1Primera División
03/09/2022Real Sociedad vs. Atlético de Madrid1-1Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Celta vs. MálagaDomingo 13 de septiembre06:0009:0014:00
Alavés vs. ValenciaMartes 15 de septiembre12:0015:0020:00

En síntesis

  • Real Sociedad y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 13 de septiembre por la jornada 6 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Real Sociedad suma 7 puntos en el torneo.
  • Atlético de Madrid suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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