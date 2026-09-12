Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Atlético de Madrid por la jornada 6 de la LaLiga: TV y streaming online

El domingo 13 de septiembre el Reale Arena se prepara para un cruce entre dos equipos que llegan con necesidades distintas: la Real Sociedad quiere sostener su buen momento y el Atlético necesita frenar la caída.
Ninguno de los dos arrancó como candidato claro a pelear arriba, pero ambos están a tiro de meterse en la parte alta de LaLiga si suman de manera sostenida. Un resultado positivo puede cambiarle el humor a cualquiera de los dos planteles.
Horario del partido
- Hora local del estadio: 21:00 hs
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
La actualidad de ambos equipos
La Real Sociedad llega en levantada: viene de ganar 3-2 como visitante ante Elche, después de un empate sin goles frente al Celta y un triunfo previo ante Espanyol. Son nueve puntos en juego que la mantienen en la mitad de la tabla, con la idea de escalar posiciones si sigue sin perder.
El Atlético de Madrid atraviesa un presente más incómodo. Cayó 1-2 ante Liverpool y antes de eso sufrió una goleada de 0-3 frente al Athletic, aunque un poco más atrás había ganado 3-1 ante Sevilla. La caída en dos de los últimos tres compromisos obliga al equipo a reaccionar rápido para no perderle pisada a los de arriba.
El historial entre Real Sociedad y Atlético de Madrid
El historial entre ambos tiene 60 antecedentes y una diferencia marcada a favor del Atlético, que ganó 28 veces por 19 de la Real Sociedad, con 14 empates. En materia de goles la ventaja también es colchonera, 96 contra 69. Sin embargo, los cruces más recientes muestran otra cara: empates en 2026 y 2024, y partidos ajustados que reflejan una paridad que no siempre queda en los números históricos.
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/04/2026
|Atlético de Madrid vs. Real Sociedad
|2-2
|Copa del Rey
|07/03/2026
|Atlético de Madrid vs. Real Sociedad
|3-2
|Primera División
|04/01/2026
|Real Sociedad vs. Atlético de Madrid
|1-1
|Primera División
|10/05/2025
|Atlético de Madrid vs. Real Sociedad
|4-0
|Primera División
|06/10/2024
|Real Sociedad vs. Atlético de Madrid
|1-1
|Primera División
|25/05/2024
|Real Sociedad vs. Atlético de Madrid
|0-2
|Primera División
|08/10/2023
|Atlético de Madrid vs. Real Sociedad
|2-1
|Primera División
|03/08/2023
|Atlético de Madrid vs. Real Sociedad
|0-0
|Club Friendlies
|28/05/2023
|Atlético de Madrid vs. Real Sociedad
|2-1
|Primera División
|03/09/2022
|Real Sociedad vs. Atlético de Madrid
|1-1
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Celta vs. Málaga
|Domingo 13 de septiembre
|06:00
|09:00
|14:00
|Alavés vs. Valencia
|Martes 15 de septiembre
|12:00
|15:00
|20:00
En síntesis
- Real Sociedad y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 13 de septiembre por la jornada 6 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Real Sociedad suma 7 puntos en el torneo.
- Atlético de Madrid suma 7 puntos en el torneo.