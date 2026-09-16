Dónde ver EN VIVO Málaga vs. Villarreal por la jornada 6 de la LaLiga: TV y streaming online

El jueves 17 de septiembre se cruzan dos equipos que todavía no encuentran rumbo en LaLiga y necesitan un triunfo con urgencia. Málaga y Villarreal llegan pegados en la tabla, con apenas un puñado de puntos entre los dos.
Ninguno arrancó bien el campeonato y la diferencia entre acomodarse o meterse en problemas serios pasa por este resultado. Es una final anticipada para dos planteles que no logran despegar.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:30 hs
- Estados Unidos (ET): 15:30 hs
- Estados Unidos (PT): 12:30 hs
- Argentina: 16:30 hs
- Colombia: 14:30 hs
- Perú: 14:30 hs
- Chile: 16:30 hs
- España: 21:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
La actualidad de ambos equipos
El Málaga suma solo 3 puntos en cinco fechas y marcha 18°. Viene de un empate 1-1 como visitante ante Celta, después de igualar sin goles con Levante en casa y de una dura caída 0-4 frente a Real Madrid. La imagen es de un equipo que no logra ganar hace tres presentaciones.
El Villarreal no está mejor: es 19° con 2 unidades y llega de perder tres partidos seguidos. Cayó 1-2 de local contra Betis, antes había perdido 2-3 con Dortmund de visitante y también sufrió una derrota por 2-3 frente a Deportivo en su cancha. Pese a ese presente flojo, aparece como favorito para este cruce.
El historial entre Málaga y Villarreal
El historial entre ambos tiene 31 enfrentamientos, con ligera ventaja para el Villarreal, que ganó 12 veces por 10 del Málaga y 9 empates. En goles también manda el conjunto amarillo, 36 contra 31. Los últimos duelos registrados datan de 2018, cuando el Málaga se impuso 1-0, en una serie que históricamente estuvo pareja pero con Villarreal como el equipo un poco más efectivo.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/04/2018
|Málaga vs. Villarreal
|1-0
|Primera División
|05/11/2017
|Villarreal vs. Málaga
|2-0
|Primera División
|11/08/2017
|Málaga vs. Villarreal
|1-0
|Club Friendlies
|12/02/2017
|Villarreal vs. Málaga
|1-1
|Primera División
|10/09/2016
|Málaga vs. Villarreal
|0-2
|Primera División
|13/02/2016
|Villarreal vs. Málaga
|1-0
|Primera División
|23/09/2015
|Málaga vs. Villarreal
|0-1
|Primera División
|17/05/2015
|Villarreal vs. Málaga
|2-1
|Primera División
|10/01/2015
|Málaga vs. Villarreal
|1-1
|Primera División
|21/04/2014
|Málaga vs. Villarreal
|2-0
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Levante vs. Athletic Bilbao
|Miércoles 16 de septiembre
|13:30
|16:30
|21:30
|Betis vs. Getafe
|Jueves 17 de septiembre
|11:00
|14:00
|19:00
En síntesis
- Málaga y Villarreal se enfrentan este jueves 17 de septiembre por la jornada 6 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Málaga suma 3 puntos en el torneo.
- Villarreal suma 2 puntos en el torneo.