Dónde ver EN VIVO Málaga vs. Villarreal por la jornada 6 de la LaLiga: TV y streaming online

Málaga y Villarreal se enfrentan este jueves 17 de septiembre, por la jornada 6 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El jueves 17 de septiembre se cruzan dos equipos que todavía no encuentran rumbo en LaLiga y necesitan un triunfo con urgencia. Málaga y Villarreal llegan pegados en la tabla, con apenas un puñado de puntos entre los dos.

Ninguno arrancó bien el campeonato y la diferencia entre acomodarse o meterse en problemas serios pasa por este resultado. Es una final anticipada para dos planteles que no logran despegar.

Horario del partido

México (CDMX): 13:30 hs

13:30 hs Estados Unidos (ET): 15:30 hs

15:30 hs Estados Unidos (PT): 12:30 hs

12:30 hs Argentina: 16:30 hs

16:30 hs Colombia: 14:30 hs

14:30 hs Perú: 14:30 hs

14:30 hs Chile: 16:30 hs

16:30 hs España: 21:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Málaga suma solo 3 puntos en cinco fechas y marcha 18°. Viene de un empate 1-1 como visitante ante Celta, después de igualar sin goles con Levante en casa y de una dura caída 0-4 frente a Real Madrid. La imagen es de un equipo que no logra ganar hace tres presentaciones.

El Villarreal no está mejor: es 19° con 2 unidades y llega de perder tres partidos seguidos. Cayó 1-2 de local contra Betis, antes había perdido 2-3 con Dortmund de visitante y también sufrió una derrota por 2-3 frente a Deportivo en su cancha. Pese a ese presente flojo, aparece como favorito para este cruce.

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El historial entre Málaga y Villarreal

El historial entre ambos tiene 31 enfrentamientos, con ligera ventaja para el Villarreal, que ganó 12 veces por 10 del Málaga y 9 empates. En goles también manda el conjunto amarillo, 36 contra 31. Los últimos duelos registrados datan de 2018, cuando el Málaga se impuso 1-0, en una serie que históricamente estuvo pareja pero con Villarreal como el equipo un poco más efectivo.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/04/2018 Málaga vs. Villarreal 1-0 Primera División 05/11/2017 Villarreal vs. Málaga 2-0 Primera División 11/08/2017 Málaga vs. Villarreal 1-0 Club Friendlies 12/02/2017 Villarreal vs. Málaga 1-1 Primera División 10/09/2016 Málaga vs. Villarreal 0-2 Primera División 13/02/2016 Villarreal vs. Málaga 1-0 Primera División 23/09/2015 Málaga vs. Villarreal 0-1 Primera División 17/05/2015 Villarreal vs. Málaga 2-1 Primera División 10/01/2015 Málaga vs. Villarreal 1-1 Primera División 21/04/2014 Málaga vs. Villarreal 2-0 Primera División

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Levante vs. Athletic Bilbao Miércoles 16 de septiembre 13:30 16:30 21:30 Betis vs. Getafe Jueves 17 de septiembre 11:00 14:00 19:00

En síntesis