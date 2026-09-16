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Dónde ver EN VIVO Málaga vs. Villarreal por la jornada 6 de la LaLiga: TV y streaming online

Málaga y Villarreal se enfrentan este jueves 17 de septiembre, por la jornada 6 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Malaga vs. Villarreal, LaLiga
Malaga vs. Villarreal, LaLiga

El jueves 17 de septiembre se cruzan dos equipos que todavía no encuentran rumbo en LaLiga y necesitan un triunfo con urgencia. Málaga y Villarreal llegan pegados en la tabla, con apenas un puñado de puntos entre los dos.

Ninguno arrancó bien el campeonato y la diferencia entre acomodarse o meterse en problemas serios pasa por este resultado. Es una final anticipada para dos planteles que no logran despegar.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 13:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:30 hs
  • Argentina: 16:30 hs
  • Colombia: 14:30 hs
  • Perú: 14:30 hs
  • Chile: 16:30 hs
  • España: 21:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Málaga suma solo 3 puntos en cinco fechas y marcha 18°. Viene de un empate 1-1 como visitante ante Celta, después de igualar sin goles con Levante en casa y de una dura caída 0-4 frente a Real Madrid. La imagen es de un equipo que no logra ganar hace tres presentaciones.

El Villarreal no está mejor: es 19° con 2 unidades y llega de perder tres partidos seguidos. Cayó 1-2 de local contra Betis, antes había perdido 2-3 con Dortmund de visitante y también sufrió una derrota por 2-3 frente a Deportivo en su cancha. Pese a ese presente flojo, aparece como favorito para este cruce.

El historial entre Málaga y Villarreal

El historial entre ambos tiene 31 enfrentamientos, con ligera ventaja para el Villarreal, que ganó 12 veces por 10 del Málaga y 9 empates. En goles también manda el conjunto amarillo, 36 contra 31. Los últimos duelos registrados datan de 2018, cuando el Málaga se impuso 1-0, en una serie que históricamente estuvo pareja pero con Villarreal como el equipo un poco más efectivo.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/04/2018Málaga vs. Villarreal1-0Primera División
05/11/2017Villarreal vs. Málaga2-0Primera División
11/08/2017Málaga vs. Villarreal1-0Club Friendlies
12/02/2017Villarreal vs. Málaga1-1Primera División
10/09/2016Málaga vs. Villarreal0-2Primera División
13/02/2016Villarreal vs. Málaga1-0Primera División
23/09/2015Málaga vs. Villarreal0-1Primera División
17/05/2015Villarreal vs. Málaga2-1Primera División
10/01/2015Málaga vs. Villarreal1-1Primera División
21/04/2014Málaga vs. Villarreal2-0Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Levante vs. Athletic BilbaoMiércoles 16 de septiembre13:3016:3021:30
Betis vs. GetafeJueves 17 de septiembre11:0014:0019:00

En síntesis

  • Málaga y Villarreal se enfrentan este jueves 17 de septiembre por la jornada 6 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Málaga suma 3 puntos en el torneo.
  • Villarreal suma 2 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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