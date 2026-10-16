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Dónde ver EN VIVO Espanyol vs. Atlético de Madrid por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Espanyol y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el RCDE Stadium, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Espanyol vs. Atlético, LaLiga
Espanyol vs. Atlético, LaLiga

Espanyol recibe a Atlético de Madrid este sábado 17 de octubre desde las 06:00 de México, 09:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el RCDE Stadium. El Atlético de Madrid llega en un envión de triunfos consecutivos y no piensa bajar el ritmo con la mira puesta en los puestos de arriba. El Espanyol, en cambio, busca frenar una seguidilla de malos resultados que lo alejó de la pelea alta.

Para los locales es una oportunidad de cortar la racha negativa ante un rival de jerarquía. El Atlético, por su parte, puede seguir acercándose a la punta si no afloja la marcha.

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La actualidad de ambos equipos

El Espanyol no la pasa bien: viene de empatar 1-1 de visitante ante Málaga, pero antes había caído 1-3 como local frente a Elche y 1-2 contra Rayo Vallecano. Con 8 puntos en 8 fechas, el equipo está 12° y necesita reaccionar rápido para no quedar más rezagado en la tabla.

El Atlético de Madrid llega de ganarle 2-1 a Alavés de visitante, después de haber superado 2-1 a Real Madrid y goleado 4-0 a Osasuna, ambos como local. Con 19 unidades está segundo y sostiene un nivel que lo mete de lleno en la pelea por el campeonato.

El historial entre Espanyol y Atlético de Madrid

El historial reciente entre ambos está bastante parejo: de los últimos cinco cruces, cada uno ganó uno y hubo tres empates, con una diferencia de gol mínima a favor del Atlético (9 contra 8). El antecedente más reciente fue una goleada parcial del Atlético por 4-2, aunque antes el Espanyol se había quedado con el triunfo por 2-1.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
21/02/2026Atlético de Madrid vs. Espanyol4-2LaLiga 25/26
17/08/2025Espanyol vs. Atlético de Madrid2-1LaLiga 25/26
29/03/2025Espanyol vs. Atlético de Madrid1-12024-25
28/08/2024Atlético de Madrid vs. Espanyol0-02024-25
24/05/2023Espanyol vs. Atlético de Madrid3-32022-23

Horario del partido

  • México (CDMX): 06:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 08:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 05:00 hs
  • Argentina: 09:00 hs
  • Colombia: 07:00 hs
  • Perú: 07:00 hs
  • Chile: 09:00 hs
  • España: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Villarreal vs. ElcheSábado 17 de octubre08:1511:1516:15
Betis vs. BarcelonaSábado 17 de octubre10:3013:3018:30
Valencia vs. Athletic BilbaoSábado 17 de octubre13:0016:0021:00
Osasuna vs. Racing de SantanderDomingo 18 de octubre06:0009:0014:00
Celta vs. AlavésDomingo 18 de octubre08:1511:1516:15
Málaga vs. Real SociedadDomingo 18 de octubre10:3013:3018:30
Real Madrid vs. SevillaDomingo 18 de octubre13:0016:0021:00
Getafe vs. Rayo VallecanoLunes 19 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Espanyol y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Espanyol suma 8 puntos en el torneo.
  • Atlético de Madrid suma 19 puntos tras vencer a Alavés, Real Madrid y Osasuna.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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