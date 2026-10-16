Dónde ver EN VIVO Espanyol vs. Atlético de Madrid por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Espanyol recibe a Atlético de Madrid este sábado 17 de octubre desde las 06:00 de México, 09:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el RCDE Stadium. El Atlético de Madrid llega en un envión de triunfos consecutivos y no piensa bajar el ritmo con la mira puesta en los puestos de arriba. El Espanyol, en cambio, busca frenar una seguidilla de malos resultados que lo alejó de la pelea alta.
Para los locales es una oportunidad de cortar la racha negativa ante un rival de jerarquía. El Atlético, por su parte, puede seguir acercándose a la punta si no afloja la marcha.
La actualidad de ambos equipos
El Espanyol no la pasa bien: viene de empatar 1-1 de visitante ante Málaga, pero antes había caído 1-3 como local frente a Elche y 1-2 contra Rayo Vallecano. Con 8 puntos en 8 fechas, el equipo está 12° y necesita reaccionar rápido para no quedar más rezagado en la tabla.
El Atlético de Madrid llega de ganarle 2-1 a Alavés de visitante, después de haber superado 2-1 a Real Madrid y goleado 4-0 a Osasuna, ambos como local. Con 19 unidades está segundo y sostiene un nivel que lo mete de lleno en la pelea por el campeonato.
El historial entre Espanyol y Atlético de Madrid
El historial reciente entre ambos está bastante parejo: de los últimos cinco cruces, cada uno ganó uno y hubo tres empates, con una diferencia de gol mínima a favor del Atlético (9 contra 8). El antecedente más reciente fue una goleada parcial del Atlético por 4-2, aunque antes el Espanyol se había quedado con el triunfo por 2-1.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/02/2026
|Atlético de Madrid vs. Espanyol
|4-2
|LaLiga 25/26
|17/08/2025
|Espanyol vs. Atlético de Madrid
|2-1
|LaLiga 25/26
|29/03/2025
|Espanyol vs. Atlético de Madrid
|1-1
|2024-25
|28/08/2024
|Atlético de Madrid vs. Espanyol
|0-0
|2024-25
|24/05/2023
|Espanyol vs. Atlético de Madrid
|3-3
|2022-23
Horario del partido
- México (CDMX): 06:00 hs
- Estados Unidos (ET): 08:00 hs
- Estados Unidos (PT): 05:00 hs
- Argentina: 09:00 hs
- Colombia: 07:00 hs
- Perú: 07:00 hs
- Chile: 09:00 hs
- España: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Villarreal vs. Elche
|Sábado 17 de octubre
|08:15
|11:15
|16:15
|Betis vs. Barcelona
|Sábado 17 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Valencia vs. Athletic Bilbao
|Sábado 17 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Osasuna vs. Racing de Santander
|Domingo 18 de octubre
|06:00
|09:00
|14:00
|Celta vs. Alavés
|Domingo 18 de octubre
|08:15
|11:15
|16:15
|Málaga vs. Real Sociedad
|Domingo 18 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Real Madrid vs. Sevilla
|Domingo 18 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|Lunes 19 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Espanyol y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Espanyol suma 8 puntos en el torneo.
- Atlético de Madrid suma 19 puntos tras vencer a Alavés, Real Madrid y Osasuna.