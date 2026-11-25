Malas noticias. Descubre la dura confesión de Alberto Gamero sobre tres figuras lesionadas de Millonarios antes de enfrentar a América de Cali.

De un partido a otro, Millonarios pasó de ser uno de los menos favoritos del Grupo B de los cuadrangulares a dar un golpe de autoridad que sorprendió a casi todo el fútbol de Colombia. Sin embargo, Alberto Gamero dijo lo que ningún hincha de Millos quería escuchar.

Millonarios inició los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2026 con un buen partido en condición de visitante que le permitió sacar un empate 0-0 contra Deportivo Cali. Sin embargo, sufrió las bajas dolorosas por lesión de Juan Guillermo Cuadrado y David Mackalister Silva.

Antes de que se lesionaran Cuadrado y Mackalister Silva, Millonarios ya contaba con la baja de Daniel Ruiz, quien sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda el 12 de noviembre de 2026. Ninguno de ellos jugó en la victoria contra Atlético Bucaramanga y las novedades sobre ellos tres no son buenas, según Alberto Gamero.

Gamero dijo lo que ningún hincha de Millos quería escuchar: “No creo que esté ninguno”

Gamero lleva 6 títulos en el futbol colombiano. (Foto: Vizzor)

“Lo de Macka todavía está con los fisios; lo mismo Cuadrado y lo mismo Ruiz. De estos tres jugadores, no sé, de pronto vemos cercano a… Los veo cercanos a los tres. No sé para… Es que hoy (24 de noviembre) es martes, para el viernes es muy cortico, muy cortico. A veces hay jugadores que los tiene el departamento médico y nos los entrega de pronto para estar con el grupo, no enseguida para competir. Pero vamos a mirar. Hoy veo también a Ruiz que ya está trotando, ya está en campo con los fisios; el mismo caso está con Juan Guillermo y esperemos. No sé si de pronto para el viernes, no creo que esté ninguno de los tres“, dijo Gamero en conferencia de prensa.

El próximo partido de Millonarios que no estarán Cuadrado, Ruiz y Mackalister Silva

Si nada extraordinario sucede y se cumple lo que Alberto Gamero creé, Juan Guillermo Cuadrado, David Mackalister Silva y Daniel Ruiz, no jugarán en el partido Millonarios vs. América de Cali del próximo viernes 27 de noviembre a las 8:40 P.M. en el estadio El Campín por la tercera fecha del Grupo B de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2026.

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