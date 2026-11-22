Racing de Santander y Real Sociedad se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en El Sardinero, por la jornada 13 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Racing de Santander recibe a Real Sociedad este domingo 22 de noviembre desde las 09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en El Sardinero. La Real Sociedad llega como el equipo que pelea arriba y no quiere relajarse en un campo que históricamente le costó. El Racing, en cambio, necesita puntos para despegarse de la zona media y encontró en la última fecha una victoria que le cae bien anímicamente.

Un triunfo visitante acercaría a los donostiarras a los puestos de arriba, mientras que para el Racing cualquier sumatoria sirve para seguir alejándose de los puestos bajos de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Racing de Santander viene de ganar 2-1 como visitante ante Málaga, un resultado que corta la mala sensación que había dejado la goleada 0-3 sufrida de local contra Real Madrid. Antes de eso había sumado otro triunfo afuera, 2-0 ante Ribadesella, así que el equipo cántabro alterna rachas positivas con tropiezos puntuales, algo típico de un equipo instalado en la mitad de la tabla.

La Real Sociedad, por su parte, llega en gran momento: ganó 1-0 en casa frente a Rayo y antes había empatado 1-1 con Lyon. El único borrón reciente fue la derrota 1-2 ante Athletic, pero el equipo donostiarra se mantiene quinto y con la intención clara de meterse en la pelea por los primeros puestos.

El historial entre Racing de Santander y Real Sociedad

El historial entre ambos es claramente favorable a la Real Sociedad: de 34 enfrentamientos, ganó 19, el Racing se quedó con 8 y hubo 7 empates. En goles también manda el equipo vasco, con 49 convertidos contra 32 del Racing.

En los cruces más recientes la cosa estuvo pareja: el último antecedente, en 2026, terminó 1-1, y el anterior lo ganó el Racing 1-0 como visitante en 2019. Antes de eso hubo una seguidilla de resultados favorables a la Real Sociedad, incluido un contundente 3-0 en 2012.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/07/2026 Real Sociedad vs. Racing de Santander 1-1 Club Friendlies 20/07/2019 Real Sociedad vs. Racing de Santander 0-1 Club Friendlies 30/01/2014 Racing de Santander vs. Real Sociedad 0-3 Copa del Rey 22/01/2014 Real Sociedad vs. Racing de Santander 3-1 Copa del Rey 28/04/2012 Real Sociedad vs. Racing de Santander 3-0 Primera División 18/12/2011 Racing de Santander vs. Real Sociedad 0-0 Primera División 20/03/2011 Racing de Santander vs. Real Sociedad 2-1 Primera División 06/11/2010 Real Sociedad vs. Racing de Santander 1-0 Primera División 09/06/2007 Real Sociedad vs. Racing de Santander 0-0 Primera División 14/01/2007 Racing de Santander vs. Real Sociedad 1-0 Primera División

Horario del partido

México (CDMX): 09:15 hs

09:15 hs Estados Unidos (ET): 10:15 hs

10:15 hs Estados Unidos (PT): 07:15 hs

07:15 hs Argentina: 12:15 hs

12:15 hs Colombia: 10:15 hs

10:15 hs Perú: 10:15 hs

10:15 hs Chile: 12:15 hs

12:15 hs España: 16:15 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Barcelona vs. Villarreal Domingo 22 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Osasuna vs. Málaga Domingo 22 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Getafe vs. Atlético de Madrid Domingo 22 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Levante vs. Elche Lunes 23 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Racing de Santander y Real Sociedad se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa , Sky Sports Mexico , TUDN En Vivo , Sky+ , izzi y ViX Mexico .

, , , , y . Racing de Santander suma 14 puntos en el torneo.

suma 14 puntos en el torneo. Real Sociedad suma 22 puntos en el torneo.