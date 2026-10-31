Dónde ver EN VIVO Betis vs. Málaga por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Betis y Málaga se enfrentan este sábado 31 de octubre, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Betis recibe a Málaga este sábado 31 de octubre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. El Betis se metió en la pelea por los puestos europeos y no quiere distracciones ante el colista. Enfrente va a tener a un Málaga que todavía no encontró la manera de salir del fondo.

El local pelea arriba y necesita sumar para no perderle pisada a los puestos de Champions, mientras que el Málaga llega urgido de puntos para empezar a mirar hacia arriba en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Betis viene de un empate sin goles como visitante frente al Celta, resultado que llegó después de un triunfo ajustado ante el Feyenoord y de una goleada en contra frente al Barcelona. Con 20 puntos en 10 partidos, el equipo se mantiene cuarto y con chances concretas de seguir ahí arriba si consigue hilvanar resultados en casa.

El Málaga, último con apenas 5 unidades, llega golpeado en la tabla pero no en resultados recientes: ganó 3-0 como visitante frente al Alcázar y empató 1-1 ante el Alavés, aunque antes había sufrido una goleada en su propia cancha contra la Real Sociedad. La irregularidad lo tiene complicado, pero el envión de las últimas dos fechas le da algo de aire antes de viajar.

El historial entre Betis y Málaga

Entre Betis y Málaga hubo 27 enfrentamientos, con ligera ventaja para los verdiblancos: 11 triunfos contra 9 del conjunto andaluz y 7 empates, además de una paridad total en la cuenta de goles, 35 para cada lado. El último antecedente fue para el Málaga, que se impuso 3-1 de visitante en agosto de 2025, cortando una racha en la que el Betis había ganado la mayoría de los cruces recientes.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/08/2025 Málaga vs. Betis 3-1 Club Friendlies 30/04/2018 Betis vs. Málaga 2-1 Primera División 18/12/2017 Málaga vs. Betis 0-2 Primera División 28/02/2017 Málaga vs. Betis 1-2 Primera División 23/09/2016 Betis vs. Málaga 1-0 Primera División 19/03/2016 Betis vs. Málaga 0-1 Primera División 07/11/2015 Málaga vs. Betis 0-1 Primera División 31/03/2014 Betis vs. Málaga 1-2 Primera División 03/11/2013 Málaga vs. Betis 3-2 Primera División 24/02/2013 Betis vs. Málaga 3-0 Primera División

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Horario del partido

México (CDMX): 11:30 hs

11:30 hs Estados Unidos (ET): 13:30 hs

13:30 hs Estados Unidos (PT): 10:30 hs

10:30 hs Argentina: 14:30 hs

14:30 hs Colombia: 12:30 hs

12:30 hs Perú: 12:30 hs

12:30 hs Chile: 14:30 hs

14:30 hs España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Levante vs. Atlético de Madrid Sábado 31 de octubre 07:00 10:00 14:00 Rayo Vallecano vs. Celta Sábado 31 de octubre 09:15 12:15 16:15 Barcelona vs. Alavés Sábado 31 de octubre 14:00 17:00 21:00 Getafe vs. Sevilla Domingo 1 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Racing de Santander vs. Real Madrid Domingo 1 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Elche vs. Valencia Domingo 1 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad Domingo 1 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Deportivo La Coruña vs. Osasuna Lunes 2 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis