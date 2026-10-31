Dónde ver EN VIVO Betis vs. Málaga por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Betis recibe a Málaga este sábado 31 de octubre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. El Betis se metió en la pelea por los puestos europeos y no quiere distracciones ante el colista. Enfrente va a tener a un Málaga que todavía no encontró la manera de salir del fondo.
El local pelea arriba y necesita sumar para no perderle pisada a los puestos de Champions, mientras que el Málaga llega urgido de puntos para empezar a mirar hacia arriba en la tabla.
La actualidad de ambos equipos
El Betis viene de un empate sin goles como visitante frente al Celta, resultado que llegó después de un triunfo ajustado ante el Feyenoord y de una goleada en contra frente al Barcelona. Con 20 puntos en 10 partidos, el equipo se mantiene cuarto y con chances concretas de seguir ahí arriba si consigue hilvanar resultados en casa.
El Málaga, último con apenas 5 unidades, llega golpeado en la tabla pero no en resultados recientes: ganó 3-0 como visitante frente al Alcázar y empató 1-1 ante el Alavés, aunque antes había sufrido una goleada en su propia cancha contra la Real Sociedad. La irregularidad lo tiene complicado, pero el envión de las últimas dos fechas le da algo de aire antes de viajar.
El historial entre Betis y Málaga
Entre Betis y Málaga hubo 27 enfrentamientos, con ligera ventaja para los verdiblancos: 11 triunfos contra 9 del conjunto andaluz y 7 empates, además de una paridad total en la cuenta de goles, 35 para cada lado. El último antecedente fue para el Málaga, que se impuso 3-1 de visitante en agosto de 2025, cortando una racha en la que el Betis había ganado la mayoría de los cruces recientes.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/08/2025
|Málaga vs. Betis
|3-1
|Club Friendlies
|30/04/2018
|Betis vs. Málaga
|2-1
|Primera División
|18/12/2017
|Málaga vs. Betis
|0-2
|Primera División
|28/02/2017
|Málaga vs. Betis
|1-2
|Primera División
|23/09/2016
|Betis vs. Málaga
|1-0
|Primera División
|19/03/2016
|Betis vs. Málaga
|0-1
|Primera División
|07/11/2015
|Málaga vs. Betis
|0-1
|Primera División
|31/03/2014
|Betis vs. Málaga
|1-2
|Primera División
|03/11/2013
|Málaga vs. Betis
|3-2
|Primera División
|24/02/2013
|Betis vs. Málaga
|3-0
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 11:30 hs
- Estados Unidos (ET): 13:30 hs
- Estados Unidos (PT): 10:30 hs
- Argentina: 14:30 hs
- Colombia: 12:30 hs
- Perú: 12:30 hs
- Chile: 14:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Levante vs. Atlético de Madrid
|Sábado 31 de octubre
|07:00
|10:00
|14:00
|Rayo Vallecano vs. Celta
|Sábado 31 de octubre
|09:15
|12:15
|16:15
|Barcelona vs. Alavés
|Sábado 31 de octubre
|14:00
|17:00
|21:00
|Getafe vs. Sevilla
|Domingo 1 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Racing de Santander vs. Real Madrid
|Domingo 1 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Elche vs. Valencia
|Domingo 1 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Athletic Bilbao vs. Real Sociedad
|Domingo 1 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Deportivo La Coruña vs. Osasuna
|Lunes 2 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Betis y Málaga se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Betis suma 20 puntos en el torneo.
- Málaga suma 5 puntos en el torneo.