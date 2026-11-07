Dónde ver EN VIVO Málaga vs. Racing de Santander por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Málaga recibe a Racing de Santander este sábado 7 de noviembre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en La Rosaleda. El fondo de la tabla aprieta y el Málaga necesita puntos con urgencia para no quedar aislado del resto. El Racing de Santander, en cambio, llega con el envión de haber sumado de visitante hace apenas unos días.
La Rosaleda puede ser el escenario donde el Málaga empiece a cortar una racha que lo tiene último, mientras que el Racing busca estirar su buen momento lejos de casa.
La actualidad de ambos equipos
El Málaga está en el fondo de la tabla, en el puesto 20 con apenas 5 puntos en 11 partidos. Viene de caer 1-2 como visitante ante Betis, aunque antes había mostrado algo de reacción con un triunfo claro por 3-0 frente a Alcázar y un empate ante Alavés. La diferencia entre esos resultados muestra un equipo irregular, que todavía no encuentra continuidad y que necesita sumar de local para despegarse del descenso.
El Racing de Santander, 16° con 11 unidades, llega golpeado tras perder 0-3 como local ante Real Madrid, un traspié que corta una racha positiva. Antes de eso había ganado dos partidos seguidos, incluyendo un triunfo como visitante ante Ribadesella y otro de local frente a Espanyol. El equipo cántabro tiene margen para seguir sumando y meterse en una zona más cómoda de la tabla.
El historial entre Málaga y Racing de Santander
El historial entre ambos tiene 30 enfrentamientos, con ventaja para el Málaga: 13 victorias contra 9 del Racing y 8 empates. En goles también manda el Málaga, con 40 convertidos frente a 31 del conjunto cántabro.
En los cruces más recientes la paridad se nota: el último antecedente terminó 1-1, y antes el Racing se impuso dos veces seguidas, una de ellas por un contundente 3-0. También hay un 0-0 y resultados ajustados en partidos anteriores, lo que confirma que no hay un dominio claro en el presente de la serie.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/05/2026
|Málaga vs. Racing de Santander
|1-1
|Segunda División
|05/10/2025
|Racing de Santander vs. Málaga
|3-0
|Segunda División
|01/02/2025
|Racing de Santander vs. Málaga
|2-1
|Segunda División
|23/11/2024
|Málaga vs. Racing de Santander
|0-0
|Segunda División
|05/03/2023
|Málaga vs. Racing de Santander
|0-1
|Segunda División
|01/10/2022
|Racing de Santander vs. Málaga
|0-0
|Segunda División
|23/02/2020
|Málaga vs. Racing de Santander
|2-0
|Segunda División
|17/08/2019
|Racing de Santander vs. Málaga
|0-1
|Segunda División
|09/04/2012
|Málaga vs. Racing de Santander
|3-0
|Primera División
|21/11/2011
|Racing de Santander vs. Málaga
|1-3
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 07:00 hs
- Estados Unidos (ET): 08:00 hs
- Estados Unidos (PT): 05:00 hs
- Argentina: 10:00 hs
- Colombia: 08:00 hs
- Perú: 08:00 hs
- Chile: 10:00 hs
- España: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Espanyol vs. Deportivo La Coruña
|Sábado 7 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Osasuna vs. Athletic Bilbao
|Sábado 7 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Valencia vs. Real Madrid
|Sábado 7 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Elche vs. Betis
|Domingo 8 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Real Sociedad vs. Rayo Vallecano
|Domingo 8 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Villarreal vs. Getafe
|Domingo 8 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Celta vs. Levante
|Domingo 8 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Atlético de Madrid vs. Barcelona
|Domingo 8 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Málaga y Racing de Santander se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Málaga suma 5 puntos en el torneo.
- Racing de Santander suma 11 puntos en el torneo.