Dónde ver EN VIVO Levante vs. Barcelona por la jornada 5 de la LaLiga: TV y streaming online

El líder de LaLiga visita el domingo 13 de septiembre el Estadio Ciutat de Valencia con la etiqueta de favorito, pero enfrente tiene a un Levante que no perdió en sus últimos dos partidos como local.
Barcelona quiere seguir en la punta y estirar su arranque perfecto, mientras que Levante busca sumar de local para escalar en la tabla. Un buen marco para medir si la diferencia de jerarquía se traduce en puntos.
Horario del partido
- Hora local del estadio: 16:15 hs
- México (CDMX): 08:15 hs
- Estados Unidos (ET): 10:15 hs
- Estados Unidos (PT): 07:15 hs
- Argentina: 11:15 hs
- Colombia: 09:15 hs
- Perú: 09:15 hs
- Chile: 11:15 hs
- España: 16:15 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
La actualidad de ambos equipos
Levante llega en el puesto 11 con 5 unidades tras cuatro fechas. El equipo valenciano viene de dos empates sin goles, ante Málaga y Osasuna, intercalados con una goleada 5-2 sobre el Betis que muestra que también puede hacer daño arriba. La irregularidad marca su presente, pero el nivel mostrado ante Betis deja margen para el optimismo local.
Barcelona, en cambio, es puntero indiscutido con 12 puntos de 12 posibles. Llega de golear 5-1 al Feyenoord, después de un 5-0 contundente ante Valencia y un 5-2 sobre Rayo. El equipo de Hansi Flick promedia más de cinco goles por partido en sus últimas presentaciones, un dato que ilusiona a su gente antes de cada visita.
El historial entre Levante y Barcelona
El historial entre ambos es abrumador a favor de Barcelona: de 34 duelos, ganó 26, empató 5 y perdió apenas 3, con una diferencia de goles de 98 a 30. En los enfrentamientos recientes la tendencia se repite, con triunfos culés en la mayoría de las visitas a Valencia, aunque Levante logró marcarle en casi todos los cruces de los últimos años.
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/02/2026
|Barcelona vs. Levante
|3-0
|Primera División
|23/08/2025
|Levante vs. Barcelona
|2-3
|Primera División
|10/04/2022
|Levante vs. Barcelona
|2-3
|Primera División
|26/09/2021
|Barcelona vs. Levante
|3-0
|Primera División
|11/05/2021
|Levante vs. Barcelona
|3-3
|Primera División
|13/12/2020
|Barcelona vs. Levante
|1-0
|Primera División
|02/02/2020
|Barcelona vs. Levante
|2-1
|Primera División
|02/11/2019
|Levante vs. Barcelona
|3-1
|Primera División
|27/04/2019
|Barcelona vs. Levante
|1-0
|Primera División
|17/01/2019
|Barcelona vs. Levante
|3-0
|Copa del Rey
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Athletic Bilbao vs. Elche
|Sábado 12 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Real Madrid vs. Rayo Vallecano
|Sábado 12 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Getafe vs. Deportivo La Coruña
|Domingo 13 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Villarreal vs. Betis
|Lunes 14 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Levante y Barcelona se enfrentan este domingo 13 de septiembre por la jornada 5 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Levante suma 5 puntos en el torneo.
- Barcelona suma 12 puntos tras vencer a Feyenoord, Valencia y Rayo.