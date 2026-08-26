“La afición del Atlético Madrid no va a perdonar a Julián Alvarez”

El argentino sigue en boca de todos. Aseguran que encontrar un perdón de las gradas colchoneras será casi imposible. Julián Alvarez, en la mira.

La saga alrededor del futuro de Julián Alvarez sigue siendo el único tema de conversación en España. Tras los silbidos recibidos por el argentino en el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Villarreal, continúan los análisis alrededor de la situación que muchos ya consideran irreconducible. Incluso ya se le compara con algunas de las grandes traiciones en la historia colchonera.

“La afición del Atlético no va a perdonar a Julián… Para la afición, históricamente, hay tres jugadores a los que no les va a perdonar jamás. El cuarto es Julián. Uno fue Hugo Sánchez, otro es Courtois y otro es Sergio Agüero, que hicieron cosas similares o semejantes a la que ha hecho Julián”, reflexiones y palabras de Antonio Sanz, periodista de Radio MARCA especializado en el Atlético de Madrid.

A diferencia de todos los casos mencionados, Julián Alvarez es el primero que no es considerado un traidor puertas adentro del Atlético de Madrid por la presencia del Real Madrid. Courtois, Hugo Sánchez y hasta Agüero aparecen en esta lista negra por el interés del conjunto blanco en quedarse con sus servicios. El ex delantero del Manchester City y River Plate tiene una semana para lograr salir de una entidad donde en este momento las dudas alrededor de su futuro son enormes en todos los sentidos.

Para Sanz, Julián Alvarez vive un momento más que peculiar. Entiende que sus errores en cuanto a declaraciones se refiere durante la Copa del Mundo generan un contexto absolutamente hostil en su contra: “El jugador está pasando el peor momento de su vida. No digo que se lo merezca o no, eso que cada uno sea condescendiente o no, pero Julián está pasando el peor momento de su vida”.

Ya se habla de Julián Alvarez en la misma línea de Courtois o Aguero: GETTY

“El club lo convoca, porque es una decisión de las altas esferas, lo convoca porque considera que cuanto antes se empiece a pasar el duelo, antes se puede terminar… El club está encerrado en un laberinto del que es difícil que salga”, revelaba igualmente alrededor de la posición del Atlético de Madrid de cara al encuentro frente al Villarreal. Este domingo, no nos olvidemos, los colchoneros jugarán frente al Sevilla como visitante.

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Arsenal sigue sin ser opción para Julián Alvarez

Los ingleses no tendrían problemas en ofertar cerca de 150 millones de euros por los servicios del argentino. Incluso tienen permiso por parte del Atlético de Madrid para intentar acercar posturas con el entorno del futbolista. Este no quiere regresar bajo ningún concepto a la Premier League de Inglaterra y pretende únicamente ser futbolista del Barcelona a corto como a largo plazo.

Una ecuación que de momento el Atlético de Madrid considera imposible. No se quiere reforzar a un rival directo y mucho más después de lo que entendieron como una campaña absolutamente mediática en su contra con el futuro de Julián Alvarez. Tanto el delantero argentino como todos los clubes involucrados tienen hasta inicios del mes de septiembre para evitar lo que puede ser la temporada más difícil para el ex delantero del Manchester City en toda su carrera.

Datos claves

Julián Alvarez vive una situación hostil tras los silbidos recibidos en el Metropolitano.

vive una situación hostil tras los silbidos recibidos en el Metropolitano. Antonio Sanz afirmó que la afición colchonera no perdonará la postura de Julián Alvarez .

afirmó que la afición colchonera no perdonará la postura de . Julián Alvarez rechazó la opción de ir al Arsenal y solo desea al Barcelona.