Nueva polémica con Mbappé: viaje a Francia lesionado y sin acudir a instalaciones de Real Madrid

Kylian Mbappé vuelve a generar polémica en el Real Madrid. El delantero se encuentra lesionado después del partido frente a Turquía, pero no estaría acudiendo a las instalaciones del club en Valdebebas. Ha sido visto en Francia a lo largo de las últimas horas junto a su pareja. Lo ocurrido el semestre pasado con el partido frente al Espanyol de Barcelona desata una ola de críticas en redes sociales.

“Son muy pocos los jugadores del primer equipo que están yendo. Hay otros jugadores que solamente van a recuperarse de sus lesiones. Es el caso de Valverde, Konaté y debería ser el caso de Mbappé… Hay un misterio. Hace dos días que no se ve a Mbappé en Valdebebas, en la ciudad deportiva del Real Madrid“, información de El Chiringuito por medio de Marcos Benito. Las imágenes de las últimas horas, detonante de todo.

No nos olvidemos de que Kylian Mbappé tuvo que dejar la concentración de Francia por una lesión en su rodilla. También de que incluso se llegó a publicar que esta estuvo cerca de dejarle por fuera del resto de la temporada. Tal y como ocurrió el semestre pasado, el jugador fue visto lejos de la capital española sin tener un parte médico a su favor. Lo que sale desde Valdebebas, reportan otros portales, es que el jugador habría recibido este permiso por actos que se darán el viernes en Francia por su Bota de Oro en el Mundial 2026.

“Dicen que se está recuperando, pero la verdad es que Mbappé lleva dos días sin acudir a Valdebebas… Y hay un gran misterio en todo esto porque viene lesionado de su selección, se hace las pruebas en Valdebebas y son 20 minutos de pruebas. El otro día dijimos que en 20 minutos se puede hacer lo que se puede hacer. No se puede hacer una resonancia magnética, por ejemplo”, más información de Marcos Benito sobre la última gran polémica en el gigante blanco.

🚨 MBAPPÉ, LESIONADO Y EN PARÍS.



‼️ @marcosbenito9 adelantó que no ha ido a Valdebebas los últimos dos días. pic.twitter.com/uGNkIRr1xY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 1, 2026

Mbappé y el Real Madrid volverán a la actividad el próximo 10 de octubre. Será en el encuentro frente al Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu. Todo ello antes de empezar un mes absolutamente vital para los hombres de José Mourinho y que terminará con una visita al Barcelona en el Camp Nou. Las redes sociales se han llenado de críticas para el delantero francés ante lo que entienden como una nueva falta de profesionalidad en medio de la crisis de resultados que sufre el proyecto.

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El parte médico de Mbappé

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución”, fue el comunicado que publicó la propia web oficial del Real Madrid alrededor de la lesión del delantero.

Recordemos que el semestre pasado ya hubo polémica por sus viajes fuera de Madrid durante plena competencia para el equipo que en aquel entonces dirigía Álvaro Arbeloa. Mbappé vuelve a ser filmado, esta vez en Francia, estando lesionado y a la salida de un club nocturno según reportan diferentes medios de comunicación también en territorio galo. El posible acto del viernes por su Bota de Oro del Mundial, repetimos, es la otra pata de la información que llega desde París.

Datos claves

Kylian Mbappé viajo a Francia mientras se recupera de una lesión de rodilla.

viajo a mientras se recupera de una lesión de rodilla. El Chiringuito reportó que Kylian Mbappé no acudió a entrenar a Valdebebas .

reportó que no acudió a entrenar a . Real Madrid diagnosticó a Kylian Mbappé una hiperextensión de la cápsula posterior izquierda.