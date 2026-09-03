Lautaro Martínez confesó contactos con Barcelona tras caerse el fichaje de Julián Alvarez

El final del mercado de fichajes permite conocer historias de todo tipo. A lo largo de las últimas horas y en medio de la gala de la última temporada de la Serie A de Italia, Lautaro Martínez confirmó que el Barcelona lo vino a buscar. Todo ello tras conocer la negativa del Atlético de Madrid a venderles a Julián Alvarez.

“Cuando llegan estas ofertas y estas llamadas, siempre es un placer, porque uno trabaja para mantenerse en la cima. Los rumores eran ciertos, pero tengo las ideas muy claras: he querido quedarme en Inter con mis compañeros y con esta magnífica afición”, empezaba el delantero argentino sobre las charlas que se dieron con el conjunto culé. Nunca dudó de sus deseos en cuanto al futuro.

Lautaro Martínez asegura que mientras haya predisposición de todas las partes pretende seguir en Milán: “Me quedaría para siempre y, mientras me quieran, me quedaré aquí. Pero en este trabajo ya lo sabemos: cuando ya no sirves, te echan. El Inter para mí es todo: orgullo, felicidad y ganas de seguir adelante. He vuelto a elegir quedarme aquí, quiero hacer grandes cosas en el Inter”.

Los rumores empezaron hace un par de semanas. La negativa del Atlético de Madrid a vender a Julián Alvarez hizo que el Barcelona tuviera que buscar opciones en otros mercados. El delantero del Inter de Milán aparecía como una alternativa de peso, pero sus pretensiones de seguir en el fútbol italiano limitaron cualquier posible fichaje rumbo al Camp Nou. Deco y Hansi Flick tuvieron que poner el foco en otros destinos.

Lautaro desechó cualquier opción de unirse al Barcelona: GETTY

Es ahí donde empiezan las charlas ya conocidas con el Arsenal y el fichaje de Gabriel Jesús. El delantero brasileño será el ariete principal de una plantilla que ha perdido los goles de tanto Ferran Torres como Robert Lewandowski tras el final del mercado de fichajes. Ni Lautaro Martínez ni Julián Alvarez llegaron a un equipo catalán donde hasta la fecha el último argentino sigue siendo Sergio Agüero.

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Lautaro tiene contrato hasta 2029

Martínez se ha convertido en una auténtica institución en Milán. Se trata del capitán de un proyecto que en este momento lucha por revalidar el título de la Serie A conseguido el año pasado. Lautaro habló en la gala del fútbol italiano del deseo de seguir haciendo historia con un equipo que ya entiende como una parte fundamental de su vida.

“Nunca imaginé llegar a este punto de mi carrera con el Inter, logrando todos mis objetivos. Esto me motiva a seguir adelante; es mi mentalidad. Intento darlo todo en cada entrenamiento. En el fútbol, nunca se sabe lo que va a pasar, pero hoy tengo contrato y estoy feliz. Decidí quedarme porque me siento bien y quiero hacer grandes cosas en el Inter“, declaraba igualmente el ex Racing Club de Avellaneda alrededor de su futuro.

Datos claves

Lautaro Martínez confirmó llamadas del Barcelona tras rechazarse el fichaje de Julián Alvarez .

confirmó llamadas del tras rechazarse el fichaje de . El delantero Lautaro Martínez decidió quedarse en el Inter de Milán hasta 2029 .

decidió quedarse en el hasta . El Barcelona fichó a Gabriel Jesús tras descartarse a Lautaro Martínez y Julián Alvarez.