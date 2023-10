El racismo vuelve a ser tema de atención en el fútbol francés. En esta ocasión, el apuntado del escándalo es el entrenador Bernard Casoni de Orleans, equipo que milita en la tercera división del fútbol galo. El entrenador ha sido suspendido por el club.

La FIFA, UEFA y las distintas federaciones del fútbol europeo han estado en una dura batalla contra el racismo en los últimos años. Cada vez hay menor tolerancia ante la discriminación y se toman medidas contundentes ante todo tipo de acción que pueda ser considerada como racista.

El nuevo escándalo ha estallado en la tercera división del fútbol francés. El señalado es Bernard Casoni, entrenador de Orleans que ha sido suspendido luego de que los propios futbolistas lo denunciaran por discriminar a los jugadores de color del plantel.

Una de las declaraciones polémicas se dio en una rueda de prensa. “Mi papel es ayudar a los jugadores a resolver los problemas. ¡Lo he hecho en todos los clubes en los que he estado, lo he hecho con norteafricanos! No son más estúpidos que los norteafricanos, eh…“.

Testimonio de un futbolista

El escándalo estalló luego de que el diario France Bleu Orléans publicara las denuncias de los jugadores. “Estábamos haciendo un ejercicio en el que dos equipos compiten cinco contra cinco. Mi equipo estaba formado enteramente por jugadores de color. Allí, dice el entrenador, ‘no hace falta que les pongan dorsales, ya son negros’, supuestamente en tono de humor. Me sorprendió” fue la declaración de un futbolista, replicada por el diario AS.

Defensa del entrenador

La fuente antes mencionada entró en contacto con el DT y este dio algunas palabras en su defensa. “Mi frase sobre los norteafricanos en rueda de prensa era para decirles a mis jugadores que son tan inteligentes como ellos. Trabajé allí durante seis años, ¿crees que soy racista?“.

Sin embargo, los dichos del entrenador en la conferencia de prensa y las revelaciones de los futbolistas no son los todos supuestos casos de racismo del estratega. Un exdirectivo del equipo aseguró que este solicitó un “blanqueo” de la plantilla.

Suspendido de su cargo

Desde Orleans anunicaron por medio de un comunicado oficial que Bernard Casoni había sido suspendido de su cargo como entrenador del primer equipo. Esto al menos mientras se completan las investigaciones internas. Serán sus asistentes los que se hagan cargo del equipo mientras tanto.

Antecedentes de racismo en Francia

Este, lamentablemente, no es el único caso de racismo que se ha visto en el fútbol francés. De hecho, uno de los casos más recientes afectó a la élite de la Ligue 1, cuando apuntaron a Christophe Galtier, entonces entrenador de PSG por racismo en su época como DT de Niza.

Fue el pasado mes de abril que RMC Sports desveló que Julien Fournier, antiguo director de fútbol de Niza, había señalado a Galtier por haber reclamado que había demasiados “negros y musulmanes” en el equipo. El DT negó todo lo que se publicó al respecto. “Es absolutamente falso” declaró tras su salida del Parc des Princes.