A qué hora juegan y dónde ver Atlético Nacional vs. Inter Miami de Lionel Messi en Medellín

Medellín se prepara para un amistoso internacional de alto impacto: Inter Miami, vigente campeón de la Major League Soccer (MLS), visita a Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot este sábado 31 de enero.

Inter Miami, con Lionel Messi como figura estelar, aterriza en Colombia como parte de su Champions Tour de pretemporada por Sudamérica.

A qué hora juegan Atlético Nacional vs. Inter Miami

País Horario Colombia, Ecuador, Perú, Panamá 5:00 PM México (CDMX) 4:00 PM Miami (USA), Venezuela, Bolivia 6:00 PM Argentina, Uruguay, Chile, Brasil 7:00 PM España 11:00 PM

En lo futbolístico, el equipo de Javier Mascherano viene de un arranque áspero: cayó 3-0 ante Alianza Lima en Perú, en un partido donde Messi jugó 63 minutos y en el que fue ampliamente superado por el conjunto local.

Más allá del amistoso, el contexto explica la expectativa: Inter Miami viene de coronarse campeón de la MLS Cup 2025, con Messi como figura determinante en la final.

Además, el club ya perfila un 2026 cargado (incluida la Concacaf Champions Cup), con una nómina donde aparecen Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, entre otros.

Del lado verdolaga, el amistoso se vive como vitrina internacional y fiesta de ciudad: el duelo fue promocionado como “El partido de la historia”.

En el comunicado oficial del evento, se destacan como referentes del plantel de Nacional nombres como David Ospina, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, William Tesillo y Edwin Cardona.

Cómo ver por TV el amistoso entre Atlético Nacional e Inter Miami

La suscripción paga de OneFootball (PPV) aparece como la opción internacional para ver los partidos del “Champions Tour” de Inter Miami, incluido este duelo frente a Atlético Nacional.

El Rey de Copas busca frenar al campeón de la MLS

Atlético Nacional llega a este “Partido de la Historia” con la responsabilidad de defender su localía ante el vigente monarca de los Estados Unidos. Con referentes como Ospina y Cardona, el equipo colombiano intentará aprovechar el rodaje del torneo local para imponerse a un Inter Miami que todavía busca su mejor forma física en este Champions Tour tras el duro traspié en Lima. La clave estará en el mediocampo, donde el duelo entre Campuzano y De Paul promete chispas.

