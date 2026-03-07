Mientras en Barcelona SC ganaba más de 50 mil dólares, esto cobraría Javier Burrai en Independiente del Valle

Javier Burrai fue uno de los arqueros que más destacó en el fútbol ecuatoriano en los últimos años, incluso accedió a la nacionalidad ecuatoriana y fue convocado a la Selección. Dejó Barcelona SC a comienzos de 2025 y ahora podría volver, pero a jugar con IDV.

En las últimas horas trascendió que Javier Burrai se metió en planes de IDV, que busca un nuevo arquero tras la lesión de Guido Villar. En Independiente del Valle, Burrai podría llevarse un salario menor a lo que llegó a ganar en Barcelona SC en sus últimos años.

Cuando era uno de los capitanes de Barcelona SC y estelar en la cancha, Javier Burrai llegó a cobrar en los amarillos un salario superior a los 50 mil dólares por mes. No obstante, en Independiente del Valle su nuevo sueldo iría entre los 30 mil y 40 mil dólares.

Por otro lado, Independiente del Valle aún no ficha a Burrai y solo se trata de un interés. Sin embargo, el club ‘Rayado’ tiene una política muy clara de fichajes y salarios y es por eso que no le pagarían a Burrai algo cercano a lo que se llevó en Barcelona SC.

Burrai ahora juega en Argentina. (Foto: GettyImages)

El mercado del fútbol ecuatoriano está abierto hasta finales del mes de marzo, por lo cual, IDV aún tiene varias semanas para trabajar en el mercado en búsqueda de un arquero. No obstante, tampoco se descarta del todo, que se le dé oportunidad a un jugador del filial.

Los números de Javier Burrai en esta temporada

En lo que va de temporada, Javier Burrai ya ha jugado un total de 9 de partidos con Sarmiento. El portero argentino/ecuatoriano recibió 9 goles y dejó su arco en 0 en 2 ocasiones. Recién llegó a Sarmiento y tiene contrato en club hasta finales de la temporada.

Los torneos que jugará Independiente del Valle

En la temporada 2026, Independiente del Valle jugará la LigaPro, Copa Ecuador y también la Copa Libertadores. Por lo cual, el equipo ecuatoriano necesita una plantilla bastante amplia y la lesión de Villar sea un problema muy importante para el club.

En síntesis: