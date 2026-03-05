Tras conocer a Messi en persona, Trump cambió de parecer y eligió al mejor jugador de la historia

Y de un momento a otro, Messi entró por uno de los pasillos de la Casa Blanca y fue reconocido por el mismísimo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Incluso, Leo fue testigo del momento en el que el mandatorio cambió de parecer, y eligió al mejor jugador de la historia del fútbol con un “estoy de acuerdo”.

Las palabras de Trump hacia Messi empezaron con una bienvenida por todo lo alto: “Tengo el privilegio de decir algo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes: Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi”. Luego, llegaría una alta dosis de picante con Cristiano Ronaldo involucrado.

“Mi hijo me preguntó: ‘Papá, ¿sabes quién viene hoy?’. Le dije: ‘No, no sé, estoy muy ocupado’. Dijo que viene Messi. Mi hijo es un gran fan de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo“, afirmó Donald Trump para empezar a entrar en ambiente futbolero.

Donald Trump había elegido a Pelé como el mejor de la historia

Donald Trump había elogiado a Pelé como el mejor de todos. (Foto: Getty Images)

En una entrevista con el canal ‘DAZN’ en julio de 2025, Trump afirmó que “hace muchos años, cuando era joven, trajeron (a Estados Unidos) a un jugador llamado Pelé, jugaba para un equipo llamado Cosmos. Este estadio se llenó con su presencia, era una versión diferente, pero el mismo lugar. No quiero sonar viejo, eso fue hace mucho tiempo, de joven vine a verlo jugar y era simplemente fantástico, probablemente suene anticuado, es como nombrar a Babe Ruth, pero diría que Pelé fue el más grande”. Ahora, cambió de parecer…

ver también Apareció la gran prueba que Messi sigue siendo el jugador más influyente del mundo entero

Trump eligió al mejor jugador de la historia tras conocer a Messi

El regalo que Messi e Inter Miami le dieron a Donald Trump. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Publicidad

A pesar de que había elegido a Pelé como el mejor jugador de la historia, Donald Trump cambió de parecer tras conocer en persona a Lionel Messi. : “¿Quién es el mejor jugador de todos los tiempos: Pelé o Messi?”, preguntó el presidente de Estados Unidos a los personas que estuvieron en la visita de Inter Miami a la Casa Blanca. “Messi”, respondieron los asistentes y Trump sentenció: “Estoy de acuerdo. Creo que lo es”.

Tweet placeholder

Encuesta¿A quién había elegido Trump como el mejor de la historia antes de conocer a Messi? ¿A quién había elegido Trump como el mejor de la historia antes de conocer a Messi? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis