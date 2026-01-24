Es tendencia:
La Noche Blanquiazul 2026

Alianza Lima vs. Inter Miami EN VIVO Y GRATIS por La Noche Blanquiazul 2026 Vía L1 MAX y Latina TV: minuto a minuto

Alianza Lima e Inter Miami juegan el día de hoy en el Estadio Alejandro Villanueva. Sigue el minuto a minuto del partido.

¡Cronograma de actividades!

Conoce a detalle cómo se desarrollará 'La Noche Blanquiazul 2026' que ya se viene realizando en el Estadio Alejandro Villanueva.

¡Bienvenidos a la cobertura de 'La Noche Blanquiazul 2026'

Alianza Lima e Inter Miami se enfrentan el día de hoy en el marco de 'La Noche Blanquiazul 2026' que tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute.

Alianza Lima vs. Inter Miami por La Noche Blanquiazul 2026.
Alianza Lima vs. Inter Miami por La Noche Blanquiazul 2026.

Alianza Lima e Inter Miami se enfrentan en el Estadio Alejandro Villanueva en el marco de ‘La Noche Blanquiazul 2026‘. Con la presencia exclusiva de Lionel Messi como uno de los condimentos más importantes de la jornada, los victorianos se alistan para una reencontrarse con su hinchada y así empezar a reconciliarse en cierta medida luego del último escándalo conocido.

Los dirigidos técnicamente por Pablo Guede no contarán con Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña luego de ser separados del plantel al ser denunciados por abuso sexual. Por otro lado, Inter Miami empieza su gira sudamericana en Lima y contará con lo mejor que tiene, así que nombres como los de Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul estarán presentes.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Inter Miami por La Noche Blanquiazul 2026?

  • 16:00 | México
  • 17:00 | Perú, Ecuador y Colombia
  • 18:00 | Venezuela y Bolivia
  • 19:00 | Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay
  • 23:00 | España

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Inter Miami por La Noche Blanquiazul 2026?

  • L1 MAX
  • L1 Play
  • Latina TV
