Atentos Messi y Beckham: la decisión que tomó la MLS sobre el formato del torneo para 2026

La MLS ya calienta motores para 2026. Se trata de un torneo donde se venían pidiendo algunos cambios para subir el nivel general de la competencia. El comisionado del certamen, Don Garber, habló de manera tajante en Unfiltered Soccer sobre la posibilidad de tener ascensos y descensos en el torneo. Todo descartado a corto plazo. Lionel Messi y David Beckham toman nota.

“¿Tener descensos? No. O sea, ¿Por qué lo haríamos? Cuando estás construyendo, sabes, la liga sigue siendo una startup. Y sigue siendo una startup, por eso nuestros trabajos son difíciles”, empezaba el directivo alrededor de un debate donde entiende la postura de quienes piden la ampliación de la pirámide del soccer, así como los motivos para no apostar por ello a corto plazo.

Para Garber, modelo de negocio es perfecto para traer a los David Beckham o Lionel Messi, pero no para mantenerlos sin una estructura que siempre de premios: “Hemos tenido que recaudar miles de millones y miles de millones y miles de millones de dólares para apoyar el crecimiento de esta liga…Hemos tenido que invertir en infraestructura, campos de entrenamiento, desarrollo, academias, estadios, desarrollo de plantillas, marketing y personal…Tenemos 10,000 empleados en toda la liga. Todos deberíamos estar orgullosos y sentirnos bien por ello. Y si alguien invierte, es porque ve un retorno económico. No son filántropos”.

“Entonces, si entras en una dinámica en la que de repente esos ingresos desaparecen, estás cerrando el negocio…Y esa es la realidad. Creo que hay una belleza en esta idea de la competencia en la base. Pero recuerda que en Europa también compiten por la Europa League. Compiten por la Champions League. Compiten por su versión del campeonato liguero, el escudo de la afición. Y esa dinámica aún no existe aquí”, finalizaba un Don Garber que, de momento, descarta que la MLS tenga ascensos y descensos como en buena parte del planeta.

Don Garber descarta descensos a corto plazo por la MLS: GETTY

No es la única liga donde a corto plazo se pide por este sistema. México, Argentina, la A-League de Australia, la Canadian Premier League, la Superleague de Singapur o la liga de San Marino, ejemplos de un modelo basado en franquicias y donde como ocurre en USA, de momento abrir todo a castigos o premios por rendimiento cada 12 meses es entendido como un ataque directo al negocio. Messi y su Inter Miami, sin posibilidades de descender a corto plazo en USA.

Publicidad

Publicidad

Movimientos en el mercado de Inter Miami de Messi

Llegan meses de cambios para el campeón de la MLS. Se trabaja para que Tadeo Allende siga en la entidad pese al interés de clubes como River Plate en sus servicios. Celta de Vigo de momento no es un hueso fácil de roer y habrá que esperar a enero para tener novedades. Facundo Mura, lateral de Racing, también estaría en la mira de los Millonarios.

Por último a corto plazo pero no menos importante, en Sevilla medios como ABC sentencian que Inter Miami analizaría la posibilidad de fichar a Gio Lo Celso desde Real Betis. Incluso, se deja en claro que si los de Beckham ponen 5 millones de euros, podrán quedarse con el campeón del mundo en las siguientes semanas.

Datos claves

No habrá descensos a corto plazo: Don Garber descartó la idea argumentando que la MLS sigue siendo una “ startup ” que requiere proteger las inversiones multimillonarias realizadas en infraestructura, estadios y academias.

Don Garber descartó la idea argumentando que la MLS sigue siendo una “ ” que requiere proteger las inversiones multimillonarias realizadas en infraestructura, estadios y academias. El modelo de negocio es la prioridad: El comisionado explicó que los inversores de la liga “no son filántropos” y que un sistema de descenso pondría en riesgo los ingresos, lo que podría llevar al cierre del negocio para muchas franquicias.

El comisionado explicó que los inversores de la liga “no son filántropos” y que un sistema de descenso pondría en riesgo los ingresos, lo que podría llevar al para muchas franquicias. Diferencia con el modelo europeo: Garber señaló que en EE. UU. aún no existe la dinámica europea de competir por múltiples trofeos internacionales (como Champions o Europa League) que justifique o equilibre la pirámide de competición tradicional.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras se mueve por Lewandowski, la MLS de Messi va por un viejo rival de Leo en Real Madrid