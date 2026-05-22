Mientras Messi ganó 47 títulos, con estos quedó Cristiano Ronaldo tras conquistar la Saudi Pro League

Al-Nassr es el nuevo campeón de la Saudi Pro League. El equipo de Cristiano Ronaldo goleó por 4-1 a Damac y cortó una ausencia de títulos para el portugués que databa desde el año 2021 en cuanto al mundo de los clubes se refiere. Lionel Messi, futbolista más laureado de todos los tiempos con 47 trofeos colectivos, todavía se encuentra bastante por delante del ex Real Madrid o Manchester United.

Gracias a la consecución de su primer título en Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo suma en este momento 37 títulos oficiales. Diez menos que el argentino y a solamente unos meses de que ambos tengan la posibilidad de disputar una nueva edición de la Copa del Mundo de selecciones de la FIFA. El portugués todavía tiene 12 meses de contrato por delante, pero no se espera que pueda alcanzar a Lionel en cuanto a los jugadores más laureados de todos los tiempos.

El luso ha ganado hasta la fecha 5 UEFA Champions League, 4 Mundiales de Clubes de la FIFA, 3 Supercopas de Europa, 3 Premier League, 2 Ligas de España, 2 Serie A, una Saudi Pro League, una FA Cup, 2 Copas de la Liga de Inglaterra, 2 Community Shield, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, una Coppa Italia, 2 Supercoppas de Italia y una Supercopa de Portugal. Es su palmarés a los 41 años y el motivo de orgullo de todo un país. Queda solamente uno por levantar y todos sabemos cuál es.

En Portugal esperan que este ciclo de conquistas se cierre en la Copa del Mundo. Cristiano Ronaldo ha ganado hasta la fecha 3 títulos oficiales con una nación que cambió para siempre desde su ascenso. Hasta la fecha, el delantero ha levantado la Eurocopa del año 2016 y dos ediciones de la UEFA Nations League en cuanto al panorama de selecciones se refiere. Va por su sexto Mundial en participaciones.

Messi supera todavía a CR7 por 10 títulos: GETTY

Cristiano Ronaldo ya llega a 37 títulos oficiales. Un hecho que le hace quedar como uno de los 10 futbolistas más laureados de todos los tiempos, pero que ni mucho menos le da para competir en la tabla general con un Lionel Messi que a sus 38 años tiene ya 47 conquistas oficiales. Solamente el tiempo dirá qué ocurre y si alguno puede sumar alguno más en el periodo entre el 11 de junio y el 19 de julio del año 2026. Norteamérica ya les espera.

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Los jugadores con más títulos

Lionel Messi: 47 títulos Dani Alves: 43 títulos Bader Al-Mutawa: 41 títulos Marquinhos: 41 títulos Hossam Ashour: 39 títulos Andrés Iniesta: 38 títulos Sergio Busquets: 38 títulos Cristiano Ronaldo: 37 títulos Gerard Piqué: 37 títulos Karim Benzema: 37 títulos

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