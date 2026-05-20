“Etapas finales”: Messi, a punto de tener un nuevo compañero mundialista en Inter Miami

¿Otro galáctico aterriza en la MLS? Conoce quién es el nuevo compañero mundialista que está a una firma de unirse a Messi en Inter Miami.

Inter Miami sigue con la premisa de traer estrellas para darle el mejor equipo posible a Messi y, por ese motivo, están a punto de volver a romper el mercado con un refuerzo mundialista. El periodista más famoso de Europa dio la noticia bomba que está a punto de explotar.

Con la llegada de Rodrigo De Paul, Inter Miami empezó a suplir la ausencia de las figuras mundialistas del equipo que se habían retirado: Jordi Alba y Sergio Busquets. Sin embargo, en el mediocampo hacía falta uno de esos ‘5’ clásico que no tenía miedo a raspar y dejar la vida, metafóricamente hablando, por recuperar el balón.

“Inter Miami ha estado en las etapas finales de un acuerdo para fichar a Casemiro durante meses, según se informó desde marzo. Casemiro quiere Miami como su próximo destino, con la clara expectativa de firmar pronto. El brasileño quería terminar la temporada en el Man Utd y luego firmar con el Inter Miami“, publicó en X Fabrizio Romano.

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