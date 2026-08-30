El Balón de Oro encontró la nueva definición de Messi tras el póker a CF Montréal

¡Rendidos ante la leyenda del '10' La tremenda definición que el Balón de Oro le dedicó a Lionel Messi tras meter 4 goles ante CF Montréal.

Bienvenidos a una nueva función de Lionel Messi… Cuando parecía que Inter Miami no salía de una crisis de cinco partidos sin encontrar la victoria, apareció el ’10’ argentino con un póker a CF Montréal que hizo reaccionar al ‘Balón de Oro’ con una nueva definción para el ’10’ argentino.

Primero fue un tiro libre que se desvió en Luca Petrasso al minuto 40 del primer tiempo, luego se llevó el balón con un regate endemoniado que dejó atrás a tres rivales y después picó la pelota tras un pase filtrado de Rodrigo de Paul. Iban tres goles de Messi y… ¿Faltaba algo más?

Transcurría el sexto minuto de adición, llegó un tiro libre y quién más sino él. Lionel Messi cruzó el remate y marcó el 7-1 final en la victoria de Inter Miami del 29 agosto. Fue el primer póker (cuatro goles) de Leo Messi en la MLS y la cuenta oficial del ‘Balón de Oro’ no dudó en reaccionar.

El Balón de Oro encontró la definición perfecta de Messi tras el póker a CF Montréal

El tercer gol de Messi vs. CF Montréal. (Foto: Getty Images)

“Ganador 8 veces del Balón de Oro aún haciendo cosas formidables a los 39 años. 4 goles. 1 asistencia. Magia pura en la MLS anoche”, publicó la cuenta oficial del ‘Balón de Oro’ en X junto con a una imagén que encontró la nueva definición de Messi: “Formidable: Que inspira respeto por ser impresionantemente fuerte, hábil o difícil de derrotar“.

Nueva definición de Messi. (Foto: X / @ballondor)

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El puntaje de Messi después de los cuatro goles con Inter Miami

Los expertos dictaron sentencia. La aplicación ‘Be Soccer’ y el portal ‘Sofa Score’ le dieron a Lionel Messi una calificación perfecta de 10 puntos tras los cuatro goles contra CF Montreál por, entre otros motivos deportivos, cinco tiros a puerta, una asistencia y 35 de 39 pases precisos.

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