Ganó 31 finales y perdió 14: Messi va por su primer título del año vs. Cruz Azul

Tras el empate ante el Nashville por la MLS, el Inter Miami y Lionel Messi ya ponen los ojos en la final frente a Cruz Azul. Los campeones de México y Estados Unidos se medirán el miércoles 16 de septiembre en una edición de la Campeones Cup donde La Pulga va por su primer título del año. De momento, su rendimiento en finales es de 31 ganadas y 14 perdidas.

El choque llega en tiempos donde Las Garzas vienen atravesando una serie de rendimientos irregulares en el campeonato local. Producto de que conquistasen la pasada MLS, se medirán ante Cruz Azul en un Nu Stadium donde Messi espera darle su título número 4 al Inter Miami. De momento, el historial de La Pulga en finales por EE. UU. es de dos victorias ante Nashville y Vancouver, así como de dos derrotas vs. Houston Dynamo y Seattle.

A lo largo de su carrera Messi ha jugado 45 finales. En estas anotó 35 goles, un auténtico récord mundial que se terminó de consolidar con sus actuaciones en la Selección Argentina. En esas 31 victorias y 14 derrotas a nivel general, también aparecen 17 asistencias que han sido disfrutadas por los compañeros de La Pulga. Cruz Azul, próximo desafío.

La primera final de La Pulga como profesional llegó en el mes de agosto del 2006. Tras el Mundial de Alemania, el Barcelona y el Espanyol se midieron por la ida de la Supercopa de España en Montjuïc. Ganaron los blaugranas por 0-1 con un Messi que jugó los 90 minutos del choque. Tres días más tarde, ganaría el título con el 3-0 del Camp Nou. En ese partido eso sí, el rosarino no tendría minutos.

Messi ya ganó dos finales con Inter Miami: GETTY

Se viene la primera final de Messi después de la que disputase con Argentina en la Copa del Mundo. La Pulga va por su triunfo número 32 en cuanto a finales se refiere. Inter Miami y Cruz Azul definen al supercampeón de Norteamérica el miércoles. Es junto a la Concachampions, uno de los dos trofeos que todavía le queda por ganar a Leo en su aventura por La Florida.

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Las únicas finales que se le escaparon a Messi

2006: Supercopa de Europa, Sevilla 3-0 Barcelona

3-0 Barcelona 2007: Copa América, Brasil 3-0 Argentina

3-0 Argentina 2011: Copa del Rey, Real Madrid 1-0 Barcelona

1-0 Barcelona 2012: Supercopa de España, Real Madrid 4-4 Barcelona (global; Madrid campeón por goles fuera)

4-4 Barcelona (global; Madrid campeón por goles fuera) 2014: Copa del Rey, Real Madrid 2-1 Barcelona

2-1 Barcelona 2014: Mundial, Alemania 1-0 Argentina

1-0 Argentina 2015: Copa América, Chile 0-0 Argentina (4-1 en penaltis)

0-0 Argentina (4-1 en penaltis) 2015: Supercopa de España, Athletic Club 5-1 Barcelona (global)

5-1 Barcelona (global) 2016: Copa América Centenario, Chile 0-0 Argentina (4-2 en penaltis)

0-0 Argentina (4-2 en penaltis) 2017: Supercopa de España, Real Madrid 5-1 Barcelona (global)

5-1 Barcelona (global) 2019: Copa del Rey, Valencia 2-1 Barcelona

2-1 Barcelona 2021: Supercopa de España, Athletic Club 3-2 Barcelona

3-2 Barcelona 2025: Leagues Cup, Seattle Sounders 3-0 Inter Miami

3-0 Inter Miami 2026: Mundial, España 1-0 Argentina

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