Inter Miami hoy: Messi tendrá nuevo técnico argentino y nuevo compañero brasileño

Cuando parecía que poco y nada pasaba en Inter Miami antes del próximo partido en la MLS 2026, aparecieron dos noticias bomba para Lionel Messi: tendrá nuevo técnico argentino y nuevo compañero brasileño. ¡De todo y para todos!
Inter Miami completó el quinto partido consecutivo sin ganar y, como si fuera una causalidad, se conoció el nombre de quien reemplazará a Guillermos Hoyos luego de que el entrenador argentino fuera suspendido por un partido debido al inicio tardío de los partidos en varias ocasiones.
“Kily González ha acordado convertirse en el nuevo entrenador principal del Inter Miami. Acuerdo en marcha y anuncio en las próximas 24 horas”, anunció en X el periodista Fabrizio Romano y las noticias para Messi no iban a parar ahí.
El nuevo compañero brasileño que tendrá Messi en Inter Miami
Messi y el nuevo jugador de Inter Miami. (Foto: Getty y / @CLMerlo)
A la llegada de Cristian ‘Kily’ González como nuevo técnico de Inter Miami, se sumó la confirmación de un nuevo compañero para Leo Messi y compañía: “Inter Miami fichó a Riquelme Fillipi (se llama así por Juan Román). Le compran el 60% del pase en u$s 4.2M y una opción para adquirir un 30% más en u$s 2M. El jugador firmará por 4 años”, publicó el periodista César Luis Merlo.
El próximo partido de Messi con Inter Miami en la MLS
Con el objetivo de volver a ganar después de cuatro jornadas sin poder hacerlo, Messi e Inter Miami enfrentarán a CF Montréal el sábado 29 de agosto a las 19:30 ET (20:30 ARG) en el estadio Nu por la fecha 22 de la MLS 2026.
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¿En dónde nació el nuevo compañero de Messi en Inter Miami?
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En síntesis
- Kily González será el nuevo entrenador de Lionel Messi en el Inter Miami.
- Inter Miami fichó al brasileño Riquelme Fillipi por 4.2 millones de dólares.
- Lionel Messi jugará con Inter Miami ante CF Montréal el 29 de agosto.