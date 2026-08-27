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Inter Miami hoy: Messi tendrá nuevo técnico argentino y nuevo compañero brasileño

¡Nuevos aliados para el '10'! Inter Miami tendrá nuevo DT argentino y un compañero brasileño para Lionel Messi. ¡Entérate de quiénes se trata!

Leo Messi tendrá nuevo DT en Inter Miami.
© Getty ImagesLeo Messi tendrá nuevo DT en Inter Miami.

Cuando parecía que poco y nada pasaba en Inter Miami antes del próximo partido en la MLS 2026, aparecieron dos noticias bomba para Lionel Messi: tendrá nuevo técnico argentino y nuevo compañero brasileño. ¡De todo y para todos!

Inter Miami completó el quinto partido consecutivo sin ganar y, como si fuera una causalidad, se conoció el nombre de quien reemplazará a Guillermos Hoyos luego de que el entrenador argentino fuera suspendido por un partido debido al inicio tardío de los partidos en varias ocasiones.

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Kily González ha acordado convertirse en el nuevo entrenador principal del Inter Miami. Acuerdo en marcha y anuncio en las próximas 24 horas”, anunció en X el periodista Fabrizio Romano y las noticias para Messi no iban a parar ahí.

El nuevo compañero brasileño que tendrá Messi en Inter Miami

Messi y el nuevo jugador de Inter Miami. (Foto: Getty y / @CLMerlo)

Messi y el nuevo jugador de Inter Miami. (Foto: Getty y / @CLMerlo)

A la llegada de Cristian ‘Kily’ González como nuevo técnico de Inter Miami, se sumó la confirmación de un nuevo compañero para Leo Messi y compañía: “Inter Miami fichó a Riquelme Fillipi (se llama así por Juan Román). Le compran el 60% del pase en u$s 4.2M y una opción para adquirir un 30% más en u$s 2M. El jugador firmará por 4 años”, publicó el periodista César Luis Merlo.

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El próximo partido de Messi con Inter Miami en la MLS

Con el objetivo de volver a ganar después de cuatro jornadas sin poder hacerlo, Messi e Inter Miami enfrentarán a CF Montréal el sábado 29 de agosto a las 19:30 ET (20:30 ARG) en el estadio Nu por la fecha 22 de la MLS 2026.

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En síntesis

  • Kily González será el nuevo entrenador de Lionel Messi en el Inter Miami.
  • Inter Miami fichó al brasileño Riquelme Fillipi por 4.2 millones de dólares.
  • Lionel Messi jugará con Inter Miami ante CF Montréal el 29 de agosto.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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