Messi perdonó a Robert Lewandowski y la prueba llegó a más de 3.4 millones de reproducciones

Limaron las asperezas y ahora todo quedó claro. Lionel Messi y Robert Lewandowski se volvieron a encontrar en una cancha de fútbol después de aquella diferencia durante el Mundial 2022 por un cruce de declaraciones y la prueba del perdón de Leo llegó a más de 3.4 millones de reproducciones.

¡A los antecendentes! Messi ganó el Balón de Oro 2021 y sostuvo que “es un honor estar peleando con Robert. Creo que te mereces tu Balón de Oro. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que el año pasado fuiste el ganador y creo que France Football debería darte tu Balón de Oro, que te lo mereces y te lo ganaste. Ojalá te lo puedan entregar y lo tengas en tu casa porque fuiste un justo ganador”. La respuesta de Lewandowski llegó en 3, 2, 1…

“Me gustaría que sea una declaración sincera de un gran jugador y no solo palabras vacías (…) Yo sí lo voté a él en el premio The Best porque aprecio lo que hizo este año y antes. Él en el Balón de Oro dijo que me lo merecía, pero después no me votó. Es difícil para mí decir por qué. Pero bueno, es su decisión y ya está”, afirmó Robert Lewandowski sobre Leo Messi y la polémica estalló.

Video: La prueba de que Messi perdonó a Robert Lewandowski

Leo Messi y Robert Lewandowski. (Foto: Getty Images)

Llegó la hora de volver a verse desde aquel cruce de declaraciones que se traslado a la cancha en la fase grupos del Mundial 2022. Lionel Messi y Lewandowski se encontraron en el túnel del estadio Soldier Field antes del empate 1-1 entre Chicago Fire e Inter Miami y apareció la prueba del perdón de Leo con un emotivo abrazo y saludo que llegó a más de 3.4 millones de reproducciones. ¡Video!

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Leo Messi y Robert Lewandowski aclararon su cruce durante el Mundial 2022

Mientras Messi sostuvo que “a mí me habían molestado las declaraciones que había hecho. Cuando gané el Balón de Oro y dije lo que dije, lo sentí de verdad. Que él hable de la manera que habló, la verdad, me molestó. Incluso en ese partido lo volví a gambetear a propósito porque era él. Estaba caliente (…) Después nos cruzamos, lo hablamos y fue un malentendido. Él estaba molesto también porque lo que había dicho no coincidía con lo que se había publicado en los medios”, Robert Lewandowski explicó que “mi declaración, que hice en una entrevista a un medio polaco, está siendo malinterpretada. Nunca quise decir que las palabras de Lionel Messi no fueran sinceras o serias. Al contrario, me conmovió mucho y me hizo feliz el discurso de Lionel en París”.

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